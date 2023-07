सचिन से पहले दिल्ली के कई लड़कों के संपर्क में थी सीमा हैदर, सेना के अधिकारी को भी FB पर भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट

पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पूर्व में दिल्ली-एनसीआर के कई अन्य युवकों से इंटरनेट मीडिया पर संपर्क में थी। उसने सेना के अधिकारी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। सीमा का भाई आसिफ पूर्व में पाकिस्तानी आर्मी में रह चुका है। एटीएस ने शक के आधार पर सीमा उसके पति सचिन व सचिन के पिता नेत्रपाल से दूसरे दिन करीब 11 घंटे पूछताछ की।

सचिन से पहले दिल्ली के कई लड़कों के संपर्क में थी सीमा हैदर

करीब 11 घंटे ATS ने की पूछताछ सीमा के बच्चों को भी लेकर गई थी एटीएस दिल्ली के अन्य लड़कों के संपर्क में थी सीमा पब्जी गेम से शुरू हुई प्रेम कहानी

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के पाकिस्तानी पहचान पत्र व पासपोर्ट के जांच में एटीएस उलझ गई है। दोनों पहचान पत्र में जन्मतिथि लिखी हुई है। पहचान पत्र के हिसाब से सीमा की उम्र महज 21 वर्ष है, जबकि सीमा ने पूछताछ में बताया है कि वह 27 वर्ष की है और चारों बच्चे उसी के हैं। करीब 11 घंटे ATS ने की पूछताछ एटीएस ने शक के आधार पर सीमा, उसके पति सचिन व सचिन के पिता नेत्रपाल से 11 घंटे पूछताछ की। लंबी पूछताछ के बाद शाम साढ़े आठ बजे तीनों सेक्टर 58 स्थित एटीएस ऑफिस से निकले। एटीएस टीम तीनों को रबूपुरा छोड़ गई है। सीमा के बच्चों को भी लेकर गई थी एटीएस दूसरे दिन हुई पूछताछ के दौरान सीमा के तीन बच्चों को भी एटीएस अपने साथ ले गई थी। सोमवार देर रात जब सीमा घर पहुंची तो सचिन के स्वजन व पड़ोसियों ने राहत की सांस ली थी। मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे जब एटीएस की टीम सीमा व अन्य को दोबारा पूछताछ के लिए ले गई तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। दिल्ली के अन्य लड़कों के संपर्क में थी सीमा सचिन के पड़ोसियों में चर्चा है कि सीमा पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। सीमा को देखने के लिए दूरदराज से लोग सचिन के घर पहुंचते रहे। मीडिया कर्मियों का भी तांता लगा रहा। स्वजन ने घर का दरवाजा अंदर से बंद करके रखा। दावा किया है कि सीमा पूर्व में दिल्ली-एनसीआर के कई अन्य युवकों से इंटरनेट मीडिया पर संपर्क में थी। उसने सेना के अधिकारी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। सीमा का भाई आसिफ पूर्व में पाकिस्तानी आर्मी में रह चुका है। वर्तमान में उसका चाचा पाकिस्तानी आर्मी में अधिकारी है। पब्जी गेम से शुरू हुई प्रेम कहानी पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर पब्जी खेलने के दौरान रबूपुरा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आ गई थी और दोनों में प्यार हो गया था। अपने प्यार को पाने के लिए सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश करके 13 मई को रबूपुरा आकर रहने लगी थी। छह जुलाई को सूचना पर पुलिस ने सीमा और सचिन को गिरफ्तार किया था। डेढ़ महीने तक सीमा अवैध तरीके से रबूपुरा में रही और स्थानीय एजेंसी को भनक तक नहीं लगी। अब वह न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रबूपुरा स्थित सचिन के घर पर रह रही है।

