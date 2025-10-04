गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा और मेरठ में गंगाजल की आपूर्ति बंद, दिवाली तक रहेगा पेयजल संकट

जागरण संवाददाता, नोएडा। गंगनहर की सालाना सफाई को लेकर दशहरा से दीपावली तक मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा को गंगाजल की आपूर्ति बंद रहेगी। ऐसे में शहर में पेयजल संकट बढ़ सकता है।

गंगनहर के एक्सईएन विकास त्यागी का कहना है कि हरिद्वार से ही गंगनहर में दशहरा से दीपावली तक दो अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक गंगाजल की सप्लाई नहीं होगी।

संबंधित विभागों को सूचना जारी की जा रही है। हर साल दशहरा से दीपावली के बीच गंगनहर की सफाई को लेकर वार्षिक बंदी की जाती है। इस साल विजयादशमी दो अक्टूबर को है।

इस कारण दो अक्टूबर से दीपावली 20 अक्टूबर तक गंगनहर में गंगाजल सप्लाई बंद रहेगी। नोएडा प्राधिकरण महाप्रबंधक आरपी सिंह का कहना है कि 10 रेनीवेल और करीब 300 ट्यूबवेल के जरिये पानी की सप्लाई की जाएगी। लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।