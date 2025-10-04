Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा और मेरठ में गंगाजल की आपूर्ति बंद, दिवाली तक रहेगा पेयजल संकट

    By Kundan Tiwari Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:09 PM (IST)

    गंगनहर की वार्षिक सफाई के चलते दशहरा से दीपावली तक नोएडा में गंगाजल की आपूर्ति बाधित रहेगी जिससे पेयजल संकट की आशंका है। प्राधिकरण रेनीवेल और ट्यूबवेल से जलापूर्ति कर स्थिति सामान्य रखने का प्रयास करेगा। हाईराइज इमारतों और पुराने सेक्टरों में पानी के दबाव की समस्या हो सकती है जिसके लिए टैंकरों से पानी पहुंचाया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    दीपावली तक नोएडा को नहीं मिलेगा गंगाजल।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। गंगनहर की सालाना सफाई को लेकर दशहरा से दीपावली तक मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा को गंगाजल की आपूर्ति बंद रहेगी। ऐसे में शहर में पेयजल संकट बढ़ सकता है।

    गंगनहर के एक्सईएन विकास त्यागी का कहना है कि हरिद्वार से ही गंगनहर में दशहरा से दीपावली तक दो अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक गंगाजल की सप्लाई नहीं होगी।

    संबंधित विभागों को सूचना जारी की जा रही है। हर साल दशहरा से दीपावली के बीच गंगनहर की सफाई को लेकर वार्षिक बंदी की जाती है। इस साल विजयादशमी दो अक्टूबर को है।

    इस कारण दो अक्टूबर से दीपावली 20 अक्टूबर तक गंगनहर में गंगाजल सप्लाई बंद रहेगी। नोएडा प्राधिकरण महाप्रबंधक आरपी सिंह का कहना है कि 10 रेनीवेल और करीब 300 ट्यूबवेल के जरिये पानी की सप्लाई की जाएगी। लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में 406 एमएलडी पानी की सप्लाई की जाती है। इसमें 240 एमएलडी गंगाजल की सप्लाई और बाकी रेनीवेल और बोरवेल से सप्लाई किया जाता है।

    गंगाजल की सप्लाई की बंद होने से अतिरिक्त जल की सप्लाई रेनीवेल और ट्यूबवेल से की जाएगी। प्राधिकरण का दावा है कि सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी।

    वहीं हाइराइज इमारतों में प्रेशर की दिक्कत हर साल होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत हाइराइज के अलावा सेक्टर-12, 20 पुराने सेक्टर में होती है। यहां सप्लाई कम होती है तो प्राधिकरण यहां टैंकरों से पानी की सप्लाई करवाएगा।

    यह भी पढ़ें- CM योगी के आदेश के बाद जारी हुए 52 लाख रुपये, नोएडा के इस स्कूल की बदलेगी सूरत