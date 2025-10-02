Language
    नोएडा में दशहरा को लेकर बड़ा ट्रैफिक बदलाव, घर से निकलने से पहले चेक कर लें रूट; वरना भुगतना पड़ेगा खामियाजा

    By sumit kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    नोएडा में रामलीला के कारण ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार किया है। सेक्टर-21ए स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालकों को रजनीगंधा चौक जलवायु विहार चौक और अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। सेक्टर-62 और भंगेल की ओर जाने वाले मार्गों पर भी बदलाव किए गए हैं।

    नोएडा में रामलीला के कारण ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नोएडा। अगर आप आज घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ट्रैफिक पुलिस का डायवर्जन प्लान समझ लीजिए। डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने सुबह नौ बजे से पुतला दहन तक वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया है।

    उनका कहना है कि सेक्टर-21ए नोएडा स्टेडियम में रामलीला के चलते सेक्टर-12/22/56 और सेक्टर-10/21 यू-टर्न से स्टेडियम चौक और सेक्टर-12/22/56 तिराहे से सेक्टर-8/10/11/12 चौक होते हुए स्टेडियम चौक और मोदी मॉल चौक, सेक्टर-31/25 चौक से सेक्टर-21/25 मोदी मॉल चौक होते हुए स्टेडियम चौक, मेट्रो अस्पताल से सेक्टर-12/22 चौक होते हुए एडब, रिलायंस चौक, जबकि कोस्ट गार्ड तिराहा सेक्टर-24 से वाहन एनटीपीसी अंडरपास से यू-टर्न लेकर सेक्टर-12/22 चौक और सेक्टर-32 से एनटीपीसी अंडरपास होते हुए सेक्टर-12/22 चौक की ओर नहीं जाएंगे।

    इसी प्रकार, सेक्टर-20/21/25/26 जलवायु विहार चौक और सेक्टर-21/25 मोदी मॉल चौक से अदब चौक होते हुए, और सेक्टर-22/23/24 पुलिस चौकी चौराहे से अदब की ओर, और रिलायंस मॉल चौक से सेक्टर-21/25 मोदी मॉल चौक की ओर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

    सड़क पर निकलने से पहले यह योजना पढ़ें

    वाहन चालक रजनीगंधा चौक से सेक्टर-12/22/56 चौराहा होते हुए, सेक्टर-10/21 से यू-टर्न लेकर, जलवायु विहार चौक, निठारी होते हुए सेक्टर-31/25 चौक, एनटीपीसी और गिजौर की ओर जा सकेंगे। सेक्टर-12/22/56 चौराहे से स्टेडियम चौक जाने वाले वाहन चालक सेक्टर-57 चौराहा, गिजौर चौक होते हुए सेक्टर-31/25 चौक की ओर जा सकेंगे। इसी प्रकार, सेक्टर-12/22/56 चौराहे से रजनीगंधा चौक की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर-12/22/56 चौराहे से मेट्रो अस्पताल चौक होते हुए सेक्टर 8/10/11/12 चौक, फिर हरौला/झुंडपुरा चौक की ओर जाएगा।

    डीएम चौक और जलवायु विहार चौक से मोदी मॉल चौक, अदब होते हुए रिलायंस चौक जाने वाले वाहन चालकों को जलवायु विहार चौक से निठारी, सेक्टर-31/25 चौक होते हुए एनटीपीसी और गिजौर चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा। सेक्टर-54 चौकी तिराहा से अदब होते हुए रिलायंस चौक से जलवायु विहार जाने वाले वाहन को गिजौर चौक से सेक्टर-31/25 चौक और निठारी की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

    सेक्टर-62 की ओर जाम से बचने की योजना को समझें

    अधिकारियों ने ज़रूरत पड़ने पर सेक्टर-62 चौराहे से वैल्यू बाज़ार होते हुए फोर्टिस जाने वाले वाहनों को रोकने की तैयारी की है। इसी प्रकार, वैल्यू बाज़ार सेक्टर-62 चौराहे से सेक्टर-62 पुलिस चौकी की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। योजना लागू होने के बाद, वाहन चालकों को सेक्टर-59 चौराहे से होकर भेजा जाएगा। इसी तरह, सीडैक सी-32 कंपनी कार्यालय से पीएमओ की ओर वाहन नहीं जा पाएँगे। दोनों दिशाओं से आने वाले वाहन चालकों को सेक्टर-62 पुलिस चौकी से होकर भेजा जाएगा।

    भंगेल की ओर जाने वाला मार्ग इस प्रकार होगा

    पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल पर लोटस ब्लू वर्ड रेड लाइट से महर्षि आश्रम चौक होते हुए सेक्टर-110 की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी है। उन्हें हाजीपुर की ओर भेजा जाएगा। इसी तरह, सेक्टर-82, गेजा, यथार्थ अस्पताल सेक्टर-110 चौराहा और फेज-2 से आने वाले वाहन चालक महर्षि आश्रम चौक की ओर नहीं जा पाएँगे। उन्हें भी श्रमिक कुंज सेक्टर-93 होते हुए हाजीपुर भेजा जाएगा।