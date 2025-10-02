नोएडा में दशहरा को लेकर बड़ा ट्रैफिक बदलाव, घर से निकलने से पहले चेक कर लें रूट; वरना भुगतना पड़ेगा खामियाजा

नोएडा में रामलीला के कारण ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार किया है। सेक्टर-21ए स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालकों को रजनीगंधा चौक जलवायु विहार चौक और अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। सेक्टर-62 और भंगेल की ओर जाने वाले मार्गों पर भी बदलाव किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, नोएडा। अगर आप आज घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ट्रैफिक पुलिस का डायवर्जन प्लान समझ लीजिए। डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने सुबह नौ बजे से पुतला दहन तक वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनका कहना है कि सेक्टर-21ए नोएडा स्टेडियम में रामलीला के चलते सेक्टर-12/22/56 और सेक्टर-10/21 यू-टर्न से स्टेडियम चौक और सेक्टर-12/22/56 तिराहे से सेक्टर-8/10/11/12 चौक होते हुए स्टेडियम चौक और मोदी मॉल चौक, सेक्टर-31/25 चौक से सेक्टर-21/25 मोदी मॉल चौक होते हुए स्टेडियम चौक, मेट्रो अस्पताल से सेक्टर-12/22 चौक होते हुए एडब, रिलायंस चौक, जबकि कोस्ट गार्ड तिराहा सेक्टर-24 से वाहन एनटीपीसी अंडरपास से यू-टर्न लेकर सेक्टर-12/22 चौक और सेक्टर-32 से एनटीपीसी अंडरपास होते हुए सेक्टर-12/22 चौक की ओर नहीं जाएंगे।

इसी प्रकार, सेक्टर-20/21/25/26 जलवायु विहार चौक और सेक्टर-21/25 मोदी मॉल चौक से अदब चौक होते हुए, और सेक्टर-22/23/24 पुलिस चौकी चौराहे से अदब की ओर, और रिलायंस मॉल चौक से सेक्टर-21/25 मोदी मॉल चौक की ओर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

सड़क पर निकलने से पहले यह योजना पढ़ें वाहन चालक रजनीगंधा चौक से सेक्टर-12/22/56 चौराहा होते हुए, सेक्टर-10/21 से यू-टर्न लेकर, जलवायु विहार चौक, निठारी होते हुए सेक्टर-31/25 चौक, एनटीपीसी और गिजौर की ओर जा सकेंगे। सेक्टर-12/22/56 चौराहे से स्टेडियम चौक जाने वाले वाहन चालक सेक्टर-57 चौराहा, गिजौर चौक होते हुए सेक्टर-31/25 चौक की ओर जा सकेंगे। इसी प्रकार, सेक्टर-12/22/56 चौराहे से रजनीगंधा चौक की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर-12/22/56 चौराहे से मेट्रो अस्पताल चौक होते हुए सेक्टर 8/10/11/12 चौक, फिर हरौला/झुंडपुरा चौक की ओर जाएगा।

डीएम चौक और जलवायु विहार चौक से मोदी मॉल चौक, अदब होते हुए रिलायंस चौक जाने वाले वाहन चालकों को जलवायु विहार चौक से निठारी, सेक्टर-31/25 चौक होते हुए एनटीपीसी और गिजौर चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा। सेक्टर-54 चौकी तिराहा से अदब होते हुए रिलायंस चौक से जलवायु विहार जाने वाले वाहन को गिजौर चौक से सेक्टर-31/25 चौक और निठारी की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

सेक्टर-62 की ओर जाम से बचने की योजना को समझें अधिकारियों ने ज़रूरत पड़ने पर सेक्टर-62 चौराहे से वैल्यू बाज़ार होते हुए फोर्टिस जाने वाले वाहनों को रोकने की तैयारी की है। इसी प्रकार, वैल्यू बाज़ार सेक्टर-62 चौराहे से सेक्टर-62 पुलिस चौकी की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। योजना लागू होने के बाद, वाहन चालकों को सेक्टर-59 चौराहे से होकर भेजा जाएगा। इसी तरह, सीडैक सी-32 कंपनी कार्यालय से पीएमओ की ओर वाहन नहीं जा पाएँगे। दोनों दिशाओं से आने वाले वाहन चालकों को सेक्टर-62 पुलिस चौकी से होकर भेजा जाएगा।