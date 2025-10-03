Language
    इंटरनेशनल ट्रेड शो को सुरक्षित बनाने में पुलिस ने तैयार किया अभेद सुरक्षा कवच, 550 CCTV कैमरे से हुई निगरानी

    By Ajab Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:42 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोमार्ट में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए। 550 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी महिला सुरक्षा के लिए विशेष तैनाती और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। 15 हजार वाहनों की पार्किंग और शटल सेवा उपलब्ध थी। पुलिस की सतर्कता से आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

    इंटरनेशनल ट्रेड शो को सुरक्षित बनाने में पुलिस ने तैयार किया अभेद सुरक्षा कवच।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपोमार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित इंटरनेशन ट्रेड शो को सुरक्षित बनाने में पुलिस की अहम भूमिका रही । पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर परिसर को नौ जोन व 20 सेक्टरों में तैयार कर अभेद सुरक्षा कवच तैयार किया गया। 550 सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की गई।

    सुरक्षा में सात डीसीपी, 14 एडीसीपी, 38 एसीपी, 80 निरीक्षक, 300 एसआई, 40 महिला एसआई और 1400 कांस्टेबल की तैनाती की गई थी। सात कंपनी पीएसी व एक कंपनी आएएफ ने सुरक्षा को मजबूती दी। कार्यक्रम को लेकर पुलिस की गंभीरता व सर्तकता के चलते इतना बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सका।

    विदेशी मेहमानों के साथ-साथ ट्रेड शो में रोजाना लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने आधुनिक तकनीक और अभेद्य सुरक्षा का कवच तैयार किया। महिला सुरक्षा के दृष्टिगत 150 महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी।

    प्रत्येक गोलचक्कर पर मुस्तैद रहे यातायात कर्मी

    आंगुतकों के साथ-साथ शहरवासियों को यातायात में कोई परेशानी न हो प्रत्येक गोलचक्कर पर यातायात कर्मियों की तैनाी की गई थी। यातायात पुलिस ने एक्सपोमार्ट के आसपास परीचौक, एलजी गोलचक्कर, पीथ्री गोलचक्कर, अमृतपुरम गोलचक्कर समेत आसपास के अन्य गोलचक्करों पर 10 ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 20 टीएसआई, 450 ट्रैफिक कांस्टेबल और तीन एसीपी ट्रैफिक की ड्यूटी लगाई गई। इंटरनेट मीडिया पर भी डायवर्जन प्लान साझा किए गए।

    शहर में प्रत्येक गोलचक्कर साइन बोर्ड लगाए गए थे। जिसकी वजह से आयोजन स्थल तक पहुंचने में लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। ट्रेड शो में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए सात पार्किंग स्थल बनाए गए थे। जहां 15 हजार से अधिक वाहनों की व्यवस्था थी। नासा पार्किंग में अकेले 10 हजार गाड़ियों की क्षमता थी। पार्किंग से आयोजन स्थल तक आगंतुकों को ले जाने के लिए शटल बस सेवा भी उपलब्ध रही। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए महिला पुलिस बल की सक्रियता हर जगह देखने को मिली।