नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास थार और क्रेटा कार का खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में पुलिस

दनकौर में यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक गलगोटिया विश्वविद्यालय अंडरपास पर थार और क्रेटा से स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में गाड़ियां चलाते और उन पर चढ़कर युवक रील बना रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां आए दिन ऐसे स्टंट होते रहते हैं जिससे राहगीरों को परेशानी होती है।

संवाद सहयोगी, दनकौर। दनकौर कोतवाली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के समीप गलगोटिया विश्वविद्यालय अंडरपास के नीचे थार व क्रेटा कार से स्टंट करने का मामला सामने आया है। स्टंट करने वाले युवकों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी कर दी। वीड़ियों का संज्ञान लेकर पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रसारित वीडियो में करीब आठ गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है। जबकि थार व क्रेटा सवार स्टंट कर रहे हैं। कुछ युवक गाड़ियों पर चढ़कर वीडियो बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक इंस्टा पर रील बनाने के लिए यह स्टंट कर रहे थे।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अंडरपास के नीचे आएदिन इस तरह के स्टंट किए जाते हैं। जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को परेशानी के साथ हादसे का खतरा भी बना रहता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अंडरपास के नीचे एक थार व क्रेटा से गोल घेरा बनाकर लगातार चक्कर काटे जा रहे हैं। वीडियो में एक गाना भी चल रह है। जबकि दोनों गाड़ियों के आसपास ही सड़क पर छह गाड़ियां खड़ी दिख रही है। जिनमें दो थार और शामिल है। जिस समय कार सवार आरोपित गोल घेरा बनाकर स्टंट कर रहे हैं।

सड़क पर कुछ राहगीर अपने वाहनों को लेकर खड़े होकर उनके स्टंट के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। दनकौर कोतवाली क्षेत्र में इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी कार स्टंट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था।