नोएडा में आठवीं की छात्रा नेहा सीडीओ और अंशिका एक दिन की बनीं बीएसए, फरियादियों की सुनी समस्याएं

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कक्षा आठवीं की छात्रा नेहा सीडीओ और अंशिका ने बीएसए बनकर मंगलवार को लोगों की समस्याएं सुनकर निराकरण किया। अन्य परिषदीय विद्यालयों की छात्राओं को भी एक दिन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी बनाकर लोगों की सुनवाई करने का मौका दिया गया।

मिशन शक्ति के तहत मंगलवार को जिले के कई बड़े विभागों के अलाधिकारियों का पदभार परिषदीय स्कूलों की छात्राओं ने संभाला। उच्च प्राथमिक स्कूल मुर्शदपुर की कक्षा 8वीं की छात्रा नेहा मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बनीं।

उन्होंने कुछ फरियादियों की समस्याओं को सुना और कुछ फाइलों का निस्तारण किया। विभिन्न विभाग के अधिकारियों को समस्याओं का जल्द निराकरण कराने के निर्देश दिए। इसी स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा आंशिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनीं।

कंपोजिट विद्यालय परथल खंजरपुर की छात्रा शिवानी सहायक पुलिस आयुक्त बनीं। अन्य ब्लाकों में भी जिला समन्वयक बालिका शिक्षा के नेतृत्व में विभिन्न विभागों में अधिकारियों के पद पर छात्राओं को एक दिन का अधिकारी बनाया गया।

समस्त विद्यालयों में एक-एक बालिकाओं को प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कराया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया इस पहल से छात्राओं में आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का जज्बा बढ़ेगा। वह मेहनत से पढ़ाई करेंगी।