    नोएडा में आठवीं की छात्रा नेहा सीडीओ और अंशिका एक दिन की बनीं बीएसए, फरियादियों की सुनी समस्याएं

    By gajendra pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:58 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को एक दिन के लिए विभिन्न विभागों का अधिकारी बनाया गया। कक्षा आठवीं की नेहा सीडीओ और अंशिका बीएसए बनीं। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने इसे छात्राओं के लिए प्रेरणादायक बताया।

    सहायक पुलिस आयुक्त बनीं छात्रा शिवानी। फोटो सौजन्य- जागरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कक्षा आठवीं की छात्रा नेहा सीडीओ और अंशिका ने बीएसए बनकर मंगलवार को लोगों की समस्याएं सुनकर निराकरण किया। अन्य परिषदीय विद्यालयों की छात्राओं को भी एक दिन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी बनाकर लोगों की सुनवाई करने का मौका दिया गया।

    मिशन शक्ति के तहत मंगलवार को जिले के कई बड़े विभागों के अलाधिकारियों का पदभार परिषदीय स्कूलों की छात्राओं ने संभाला। उच्च प्राथमिक स्कूल मुर्शदपुर की कक्षा 8वीं की छात्रा नेहा मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बनीं।

    उन्होंने कुछ फरियादियों की समस्याओं को सुना और कुछ फाइलों का निस्तारण किया। विभिन्न विभाग के अधिकारियों को समस्याओं का जल्द निराकरण कराने के निर्देश दिए। इसी स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा आंशिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनीं।

    कंपोजिट विद्यालय परथल खंजरपुर की छात्रा शिवानी सहायक पुलिस आयुक्त बनीं। अन्य ब्लाकों में भी जिला समन्वयक बालिका शिक्षा के नेतृत्व में विभिन्न विभागों में अधिकारियों के पद पर छात्राओं को एक दिन का अधिकारी बनाया गया।

    समस्त विद्यालयों में एक-एक बालिकाओं को प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कराया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया इस पहल से छात्राओं में आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का जज्बा बढ़ेगा। वह मेहनत से पढ़ाई करेंगी।