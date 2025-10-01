Language
    नोएडा सेक्टर-16 में WTT टावर की सर्विस रोड पर गड्ढों का राज, लोग रोज हो रहे हादसों का शिकार

    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    नोएडा सेक्टर-16 स्थित WTT टावर के पास सर्विस रोड की हालत जर्जर हो गई है जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। सड़क पर बने गड्ढों के कारण वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं खासकर बारिश में स्थिति और भी खराब हो जाती है क्योंकि जलभराव के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते। स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण से सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।

    WTT टावर के सामने महीनों से सड़क टूटी पड़ी हैं। जागरण

    डिजिटल डेस्क, नोएडा। सेक्टर-16 के बी ब्लॉक मेट्रो स्टेशन के पास सर्विस रोड की हालत बेहद खराब हो चुकी है। इस खस्ताहाल सर्विस रोड से लोगों की जान पर बन आई है।

    पूरी सर्विस रोड पर जगह-जगह गड्ढों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    वर्ल्ड ट्रेड टावर (WTT) के मुख्य गेट के सामने सर्विस रोड पर बड़ी संख्या में गहरे गड्ढे बने हैं, जिससे ऑफिस आने-जाने वाले रोजाना जोखिम उठाने को मजबूर हैं।

    बारिश के दिनों में इस सर्विस रोड की स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है। सड़क पर जलभराव होने से गड्ढे दिखते नहीं है।

    वाहन चालकों के लिए खतरा पैदा हो जाता है, बाइक सवार गड्ढों का अंदाजा नहीं लगने से संतुलन खोकर गिर पड़ते हैं वहीं रिक्शे से जा रहे लोग भी हादसे का शिकार हो जाते हैं।

    लोगों को खतरा उठाते हुए यहां से गुजरना पड़ता है। पैदल चलने वाले कर्मचारियों को भी जलभराव वाली सड़क से होकर ऑफिस पहुंचना पड़ता है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है।

    यहां से गुजरने वाले रिक्शा और ऑटो चालकों का कहना है कि गड्ढों में उनकी गाड़ी फंस जाती है और सवारियों को दिक्कत पेश हैं।

    लोगों का कहना है कि नोएडा जैसे बड़े बिजनेस हब में सड़कों की इस कदर खस्ता हालत से शहर की छवि धूमिल हो रही है।

    उन्होंने प्राधिकरण से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराई जाए, ताकि हादसों पर रोक लग सके और लोगों को राहत मिल सके।

