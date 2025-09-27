Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली से पहले नोएडा की सड़कें होंगी चमाचम, दुरुस्त करने में जुटा प्राधिकरण; 10 दिनों में काम पूरा करने का लक्ष्य

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:41 AM (IST)

    नोएडा प्राधिकरण दिवाली से पहले शहर की सड़कों को दुरुस्त करने में जुटा है। 44.44% गड्ढे भरे जा चुके हैं और 57.69% सड़कों का नवीनीकरण हो चुका है। सीईओ ने 10 दिनों में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है ताकि दीपावली तक नोएडा की सड़कें चमकदार दिखें और वायु प्रदूषण कम हो।

    prefferd source google
    Hero Image
    दीपावली से पहले नोएडा की सड़कें होंगी चमाचम

    कुंदन तिवारी, नोएडा। वर्षा बंद होने के बाद प्राधिकरण ने शहर की सड़कों को दुरुस्त करने दिशा में कदम बढ़ा दिया है। दीपावली से पहले शहर की सड़कों को चमाचम करने की बात कही है। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से वर्क सर्किल अधिकारियों से काम कराने कहा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम को सौंपी गई सिविल विभाग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक शहर की सड़कों से 44.44 प्रतिशत गड्ढाें को समाप्त कर 57.69 सड़कों का नवीनीकरण का काम पूरा कर लिया है।

    बता दें कि हाल ही में सभी वर्क सर्किल से दो बिंदुओं प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम ने रिपोर्ट तलब की थी। इसमें कितने किलोमीटर सड़क पर गड्ढें है, जिन्हें सिर्फ भरने की आवश्यकता है और कितनी किलोमीटर सड़क पर ऐसे गड्ढें है, जहां पर गड्ढ़ों को भरा नहीं जा सकता है, उसका नवीनीकरण कराना ही उचित होगा।

    सिविल विभाग ने सभी दस वर्क सर्किल से सर्वे करवा कर रिपोर्ट प्राधिकरण सीईओ को सौंप दी। इसके बाद मिले निर्देश पर काम शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि रिपोर्ट में कुल 671 सड़कों की संख्या में 1251.38 किलोमीटर लंबाई की सड़कें है। इसमें 193.14 किलोमीटर सड़क खस्ताहाल है।

    इसमें 68.81 किलोमीटर सड़क पर गड्ढें है, जिन्हें भरा जा सकता है, लेकिन 124.11 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण करना ही पड़ेगा। इस पर प्राधिकरण सीईओ ने निर्देश दिया कि अगले 10 दिन में नोएडा की सड़कों का काम पूरा कर लिया जाए। इससे दीपावली तक शहर की सड़के साफ सुथरी चमकदार दिखनी चाहिए।

    वायु प्रदूषण पर लगेगा अंकुश

    वर्तमान में टूटी सड़कों से शहर में यातायात जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि यातायात जाम से वाहनों का ईंधन एक स्थान पर अधिक खप रहा है, साथ-साथ टूटी सड़क से उड़ने वाली धूल के कण भी वायु मंडल में पहुंच रहे है। सड़क दुरुस्त होने के या यातायात की समस्या पर अंकुश लग जाएगा, वाहन फार्राटा भर सकेंगे। इससे वायु प्रदूषण भी कम होगा।

    अगले दस दिन में शहर की सड़के चमचमाती हुई नजर आएंगी। जहां गड्ढ़ों को सिर्फ भरने की आवश्यकता है। उसका काम किया जा रहा है, लेकिन जहां पर गड्ढ़ों को भरकर नवीनीकरण किया जा रहा है, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। - विजय कुमार रावल, उपमहाप्रबंधक (सिविल), नोएडा प्राधिकरण