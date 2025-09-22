नोएडा के रेस्टोरेंट ने मशरूम चावल की जगह भेज दिया चिकन चावल, मच गया हंगामा; खाद्य सुरक्षा विभाग से शिकायत
ग्रेटर नोएडा के डेल्टा एक मेट्रो स्टेशन के पास स्थित कैलिफोर्निया बुर्रिटो रेस्टोरेंट ने एक शाकाहारी ग्राहक को मशरूम चावल की जगह चिकन चावल भेज दिया। ग्राहक संदीप ने इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस में की है। संदीप ने बताया कि श्राद्ध में मांसाहारी भोजन खाने से उन्हें मानसिक आघात लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। डेल्टा एक मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित कैलिफोर्निया बुर्रितो रेस्टोरेंट ने मशरूम चावल के आर्डर के बदले एक उपभोक्ता को चिकन चावल भेज दिया। आर्डर बुक कराने वाले उपभोक्ता संदीप ने खुद को शाकाहारी बताते हुए इस मामले की शिकायत इंटरनेट मीडिया के माध्यम से खाद्य सुरक्षा विभाग, डीएम गौतमबुद्ध नगर और स्थानीय पुलिस से भी शिकायत किया है।
पुलिस को दी शिकायत में तिलपता गांव निवासी संदीप ने बताया है कि उसने रेस्टोरेंट से मशरूम चावल आर्डर किया था, जिसमें रेस्टोरेंट ने लापरवाही बरतते हुए उन्हें चिकन चावल भेज दिया। गलती से युवक ने इसका सेवन कर लिया। जब उसे इसकी जानकारी हुई तो उसे रेस्टोरेंट पहुंचकर विरोध जताया।
संदीप ने बताया कि उन्होंने शनिवार रात लगभग सवा आठ बजे कैलिफोर्निया बुर्रितो रेस्टोरेंट के ब्रांच से क्रिस्पी मशरूम राइस बाउल मंगाया था। जौमेटो डिलीवरी बाय उनका आर्डर लेकर आया था। भूख लगने के कारण उन्होंने पैकेट खोलने के तुरंत बाद ही कुछ निवाला खा ली, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें शक हुआ।
बाद में दोस्तों ने उन्हें बताया कि यह वास्तव में चिकन राइस बाउल था। श्राद्ध में मांसाहारी खाने से उन्हें मानसिक रूप से आघात लगा है। उन्होंने तुरंत मामले की शिकायत सूरजपुर थाने व जुनपत चौकी में दर्ज कराई। युवक ने इस घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित किया है। वीडियो में बताया कि उन्होंने शाकाहारी आर्डर दिया था, लेकिन उन्हें मांसाहारी भोजन भेज दिया।
वीडियो के प्रसारित होने के बाद लोग रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले में सहायक आयुक्त खाद्य सर्वेश मिश्रा का कहना है कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी जांच कर रही है। वहीं सूरजपुर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले में शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है।
