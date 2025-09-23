Noida Ramleela: रामलीला में 20 किलो की ड्रेस में रावण, पांच घंटे मेकअप के बाद दिखेंगे हनुमान

नोएडा में रामलीला का मंचन शुरू हो गया है जिसमें कलाकार विशेष पोशाकों और मेकअप के साथ किरदारों को जीवंत कर रहे हैं। रावण का किरदार निभाने वाले अमित शर्मा 20 किलो की पोशाक पहनेंगे जबकि हनुमान का किरदार निभाने वाले मोहित शर्मा को पांच घंटे का मेकअप करना होता है। यह भव्य आयोजन दर्शकों को भक्ति के रंग में डुबो देगा।

चेतना राठौर,जागरण, नोएडा। रामलीला का मंचन का शुभारंभ सोमवार से हुआ। मंचन करने से पहले कलाकार पांच से छह घंटे मेकअप रूम में कैद रहे। कलाकार रामलीला शुरू होने से ठीक पहले मेकअप रूम से बाहर आए। आपको बता दें कि किरदार निभाने वाले कलाकार खुद को तीन से चार माह से तैयार करते हैं। जिससे दर्शक मंच पर उन्हें देखकर भक्ति के रंग खुद को डूबा पाए।

हरि भक्ति कला ट्रस्ट के सह निर्देशक अमित शर्मा ने बताया कि रावण, हनुमान , ताड़का जैसे रामलीला की जान होने वाले कलाकार स्वयं को कई महीनों से तैयार करते हैं। जिससे दर्शक उनके किरदार को महसूस कर पाएं। सेक्टर 21 ए नोएडा स्टेडियम में होने वाली रामलीला के किरदार मुंबई में तैयार पोशाकों को पहनेंगे। सभी किरदार चार से पांच किलो का मेकअप और 5 से 20 किलो तक के पोशाक में नजर आएंगे।

20 किलो पोशाक में दिखेगा रावण नोएडा स्टेडियम की रामलीला में दिल्ली के हरि भक्ति कला ट्रस्ट के सह निर्देशक अमित शर्मा रावण का किरदार में नजर आएंगे। वे बताते हैं कि रावण के किरदार में आने के लिए चार घंटे मेकअप को देने होता है।

उसके बाद रावण की पोशाक को शरीर पर धारण करने के लिए 8 से 9 किलो की भारी भरकम ज्वैलरी पहनते हैं। जिससे सोने की लंका में निवास करने वाले रावण का रूप भव्य हो सके। वहीं पांच किलो का सिरपर मुकुट धारण कर राजा का रूप लेते हैं।

वहीं पोशाक 15 किलो की पोशाक पहनेंगे। जिसे मुंबई के खास कारिगरों ने तीन माह में तैयार किया है। वे 25 साल से किरदार निभा रहे हैं। कुल 20 किलो का पोशाक पहने छह घंटे की रामलीला में किरदार अदा करेंगे।

पांच घंटे मेकअप के बाद हनुमान दिखेंगे दिल्ली के मोहित शर्मा नोएडा स्टेडियम की रामलीला में हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। वे हनुमान के किरदार में आने से पहले पांच घंटे की कड़ी मेहनत करना होती है। इस परिश्रम के बाद वे स्वयं को हनुमान के किरदार में पाते हैं।