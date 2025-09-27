यूपी ट्रेड शो में पुलिस ने दिखाया हाई-टेक हथियारों और उपकरणों का जलवा, अव्यवस्था के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पुलिस प्रशासन आधुनिक हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन कर रही है। मिशन शक्ति 5.0 स्टॉल पर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साइबर सेल टीम साइबर अपराध से बचने के तरीके बता रही है। डायल-112 की कार्यप्रणाली और हेल्पलाइन नंबरों का भी प्रचार किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपोमार्ट में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पुलिस प्रशासन लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए आधुनिक उपकरणों, हथियारों और वाहनों का प्रदर्शन कर रहा है। नए हथियारों और वाहनों को देखकर लोग उनकी विशेषताओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक दिखे।

मिशन शक्ति 5.0 स्टॉल के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं/छात्राओं को महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, जिनमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध, लिंग आधारित अपराध, महिला संबंधी कानून, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, मिशन शक्ति और शुभ मंगल योजना शामिल हैं। छोटे बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर के बारे में शिक्षित किया जा रहा है।

पुलिस के हथियार बने आकर्षण का केंद्र उद्योग और तकनीक के साथ-साथ इस बार सुरक्षा और कानून व्यवस्था की हाई-टेक झलक ने भी ध्यान खींचा। यूपी पुलिस, एटीएस, एसटीएफ, साइबर सेल और अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लगाए गए स्टॉल पर आधुनिक हथियारों और सुरक्षा योजनाओं की प्रदर्शनी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है।

एसटीएफ की भीड़ नियंत्रण तकनीक और गैर-घातक हथियारों ने दर्शकों को खास तौर पर आकर्षित किया। डायल-112 की कार्यप्रणाली भी एक प्रमुख आकर्षण रही। इसमें बताया गया कि पुलिस आपातकालीन कॉलों पर कैसे तुरंत प्रतिक्रिया देती है और पुलिस थानों और नियंत्रण कक्षों के बीच कैसे समन्वय होता है।

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी "सवेरा योजना" और डायल-112 के माध्यम से देर रात दी जाने वाली "होम ड्रॉप सुविधा" की भी जानकारी दी गई। डिजिटल युग में साइबर अपराध के मद्देनजर, साइबर सेल की टीम ने लोगों को फर्जी कॉल, फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए।

अग्निशमन विभाग ने आधुनिक उपकरणों और बुनियादी अग्निशमन तकनीकों की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश पुलिस के यूपी-112 के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने बताया कि उद्घाटन के दिन से ही बड़ी संख्या में नागरिक, विशेषकर उद्यमी और युवा, पुलिस विभाग के स्टॉल पर आ रहे हैं। एटीएस और एसटीएफ द्वारा प्रदर्शित आधुनिक हथियारों और तकनीकी उपकरणों को देखने के लिए युवाओं में विशेष उत्साह है।