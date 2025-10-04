Language
    मेले में 94 बच्चों के छूटे हाथ, पर पुलिस ने निभाया पूरा साथ; जिगर के टुकड़ों को देख खिल उठे चेहरे

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    गौतमबुद्ध नगर में रामलीला और दुर्गा पूजा के दौरान मेलों में बिछड़े 94 बच्चों को पुलिस ने उनके परिवारों से मिलाया। कमिश्नरेट पुलिस ने बच्चों को दुलार कर उनके परिजनों तक पहुंचाया जिससे परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। पुलिस आयुक्त ने बताया कि पुलिसकर्मियों को इस बारे में सख्त निर्देश दिए गए थे और उचित कार्यवाही करने को कहा गया था।

    मेले में छूटे हाथ, पुलिस ने स्वजन से मिला लौटाई मुस्कान

    जागरण संवाददाता, नोएडा। मां-बाप, दादा-दादी व जानकारों के साथ गौतमबुद्ध नगर में आयोजित हुए रामलीला, दशहरा व दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल व मेला देखने पहुंचे बच्चों के भीड़भाड़ में हाथ भी खूब छूटे, लेकिन गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस बच्चों के लिए खेवनहार बनी रही। रोते मिले बच्चों को दुलार किया।

    बताया गया कि करीब दस दिनों में 94 बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाया। बच्चों को सकुशल पाकर परिजनों के चेहरे भी खुशी से खिल गए। उन्होंने गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस का आभार जताया।

    गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट के तीनों जोन में वृहद स्तर पर रामलीला, दशहरा व दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन हुआ। नोएडा जोन में ही पांच जगह पर रामलीला और 99 जगह पर दुर्गा पूजा पंडाल व आठ जगह पर रावण दहन का आयोजन हुआ। इनमें सेक्टर 62, सेक्टर 21ए नोएडा स्टेडियम, सेक्टर 46, सेक्टर 105 स्थित महर्षि विवि के पास हुए आयोजन में खूब भीड़ पहुंची।

    इसी तरह गौर सिटी के अलावा ग्रेटर नोएडा और देहात क्षेत्र में हुईं रामलीला में भी भीड़ टूटे नहीं टूटी। शुरूआत से मेला समिति व पुलिस के पास बच्चों मेले में छूट जने की शिकायते पहुंचीं। कई जगह पलिस को ही स्वजन से बिछड़े बच्चे रोते मिले। पुलिस एनाउसमेंट कराकर जानकारी साझा की।

    अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि पूर्व में भी पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। मेले में पहुंचने वाले लोगों की शिकायतों पर ध्यान दिया जाए। बिछड़े बच्चों को मेला पुलिस चौकी पर लाकर घर जैसा माहौल उपलब्ध कराया जाए। तीनों जाेन में पुलिस ने मेले में छूटे 94 बच्चों को स्वजन से मिलावाया। उनकी काउसंलिंग कराकर घर भेजा।