Noida News: कार में टक्कर मारने से गुस्साई महिला ने ट्रैक्टर चालक की कर दी पिटाई, दोनों के खिलाफ कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एक महिला ने नशे में धुत ट्रैक्टर चालक की पिटाई कर दी जिसने उसकी कार को टक्कर मार दी थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें महिला चालक के बाल पकड़कर उसे पीट रही है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक और महिला दोनों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की है।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित गोलचक्कर पर ट्रैक्टर चालक ने एक महिला की कार में टक्कर मार दी। गुस्साई महिला ने ट्रैक्टर चालक की पिटाई कर दी। शुक्रवार को इसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। जिसमें महिला ट्रैक्टर चालक के बाल पकड़कर मारपीट करते हुए खदेड़ती नजर आ रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ट्रैक्टर चालक नशे में था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की है।

सूरजपुर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि घटना 20 सितंबर की रात साढ़े नौ बजे के करीब की है। सूरजपुर का रहने वाला विनीत ट्रैक्टर लेकर अपने घर जा रहा था। उसने शराब का सेवन किया हुआ था। नशे में ट्रैक्टर आगे चल रही कार में टच हो गया। कार को एक महिला चला रही थी। गुस्साई महिला ने ट्रैक्टर चालक को नीचे उताकर मारपीट शुरू कर दी।