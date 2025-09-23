ग्रेटर नोएडा की सोसायटी में नवरात्र में पानी की किल्लत, प्रबंधन का नोटिस प्राधिकरण से आपूर्ति प्रभावित

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की निराला एस्टेट सोसायटी में हजारों परिवार पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। टैंकरों से हो रही आपूर्ति लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। प्रबंधन की ओर से प्राधिकरण से आपूर्ति प्रभावित होने की सूचना निवासियों को साझा की गई है। नवरात्र के पहले दिन सोसायटी में टैंकरों से आपूर्ति हुई।

निवासी विशाल ने बताया कि परिसर में हजारों परिवार रहते हैं। बीते दो दिनों से यहां पर पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। प्रबंधन ने पूर्व में आपूर्ति प्राधिकरण की पाइपलाइन फटने की वजह से प्रभावित होने की बात कही।

अगले दिन यह व्यवस्था ठीक होने पर भी पानी का प्रेशर कम रहा। रविवार को भी यही स्थिति रही। प्रबंधन की ओर से प्राधिकरण से कम प्रेशर और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं मिलने का नोटिस जारी किया। नवरात्र को भी पानी नहीं मिला।

प्रबंधन ने टैंकरों से आपूर्ति तो की लेकिन आबादी के मुताबिक पर्याप्त नहीं हुई। इसकी वजह से निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। टैंकरों से पानी अंडरग्राउंड और उसके बाद ओवरहेड टैंकों में पहुंचाया गया।

ओवरहेड टैंकों में पानी खत्म होने पर गंदे पानी की आपूर्ति हुई। जीएम फैसिलिटी प्रशांत पांडेय ने बताया कि आधी रात से प्राधिकरण की तरफ़ से पानी की आपूर्ति का प्रेशार कम मिल रहा है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, पैसिफिक स्कूल के पास स्थित पंपिंग स्टेशन में तकनीकी खराबी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। यह समस्या अभी तक ठीक नहीं हो पाई है।

निवासियों को बिना रुकावट पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हम इस समय प्राइवेट टैंकरों से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और साथ ही प्राधिकरण से भी उनके पानी के टैंकर भेजने का अनुरोध किया है।

प्रवेंद्र सिंह सिकरवार