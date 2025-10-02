Language
    गौतमबुद्धनगर की यूपी-112 सेवा को प्रदेश स्तर पर मिला दूसरा स्थान, 3 मिनट 24 सेकंड रहा रिस्पॉन्स टाइम

    By sumit kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:04 AM (IST)

    गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट की यूपी-112 पुलिस टीम को प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है जहां उनका रिस्पॉन्स टाइम 3 मिनट 24 सेकंड रहा। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि पीआरवी कर्मी त्वरित सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। टीम ने कई लोगों की जान बचाई है और उन्हें पीआरवी ऑफ डे का खिताब भी मिला है। पुलिस आयुक्त ने यूपी-112 के पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की बात कही है।

    गौतमबुद्धनगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में यूपी-112 पुलिस टीम को प्रदेश स्तर पर बेहतरीन कार्य के लिए दूसरा स्थान मिला है। बुधवार को शासन स्तर से 75 जनपदों में पीड़ितों तक त्वरित मदद पहुंचाने की सूची जारी की। इसमें जनपद की यूपी 112 सेवा का 3:24 मिनट समय रिकॉर्ड हुआ है।

    पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि डीसीपी यातायात के पर्यवेक्षण में पीआरवी के कर्मी बेहद कम समय में सहायता पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। रिकार्ड के अनुसार, पीसीआर को प्रतिदिन 900 से ज्यादा सूचना मिलती हैं। इन सूचनाओं का निराकरण और त्वरित कार्रवाई के लिए यूपी-112 की 65 चार पहिया पीआरवी व 48 दोपहिया सड़कों पर दौड़ते हैं।

    सितंबर की सूचनाओं पर पीआरवी के पुलिसकर्मियों ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर नया आयाम स्थापित किया। विशेष बात है कि जनवरी से अगस्त तक यूपी-112 की टीम ने जीवनलीला समाप्त करने जा रहे नौ से ज्यादा लोगों को मौके पर पहुंचकर उनकी जिंदगी सुरक्षित की।

    पीआरवी की बेहतरीन कार्यशैली व तकनीकी सहायता के साथ सूचना देने वालों की मदद करना प्राथमिकता में है। यही नहीं, यूपी-112 में कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर को तीन बार पीआरवी आफ डे का खिताब भी मिल चुका है। रेस्पांस टाइम घटाने को लेकर अधिकारियों ने कई योजना बनाई हैं। पुलिस आयुक्त ने यूपी-112 के पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की बात कही है।

