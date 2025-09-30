Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कमरे में सो रहीं थीं मां और बहन, आखिर क्यों ट्रेनी डॉक्टर ने 21वीं मंजिल से कूदकर दी जान

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:47 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के गौड़ सिटी में एक प्रशिक्षु डॉक्टर ने 21वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक जो कोरोना काल से अवसाद में था अपनी मां और बहन के साथ सोसायटी में आया था। पुलिस के अनुसार वह पढ़ाई पूरी होने के बाद बेरोजगार था और नासिक में इंटर्नशिप को लेकर तनाव में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शिवा शर्मा का फाइल फोटो। सौजन्य- स्वजन

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित गौड़ सिटी सोसायटी के 14 एवेन्यू में अवसाद ग्रस्त एक प्रशिक्षु डॉक्टर ने 21वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। जिस समय प्रशिक्षु डॉक्टर ने छलांग लगाई उसकी मां व बहन बगल के कमरे में सो रहीं थीं। पीड़ित स्वजन व सोसायटी के लोगों ने घायल प्राइवेट अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने के साथ मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान शिवा शर्मा के रूप में हुई है। मूलरूप से मथुरा के महाविद्या कालोनी गोविंदनगर में राकेश कुमार शर्मा परिवार के साथ रहते हैं। उनकी बेटी आरती शर्मा गौड़ सिटी सोसायटी के 14 एवेन्यू में किराये पर रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं।

    अगले महीने इंटर्नशिप के लिए जाना था नासिक

    राकेश सोमवार को अपने बेटे शिवा शर्मा व पत्नी के साथ बेटी से मिलने गौड़ सिटी सोसायटी आए थे। बेटे शिवा ने मुंबई से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। उन्हें अगले महीने नासिक इंटर्नशिप के लिए भी जाना था। पीड़ित स्वजन ने पुलिस को बताया कि शिवा की पढ़ाई के दौरान कई बार बैक आ गई थी।

    कोरोना काल से ही वह अवसाद में था। बेंगलुरु में उनका इलाज भी चल रहा था। सोमवार को बेटी के पास आने के बाद राकेश किसी काम से बाहर चले गए। फ्लैट के एक कमरे में मां व बहन सो रही थी। दोपहर एक बजे के करीब शिवा ने 21वीं मंजिल से छलांग लगा दी।

    2023 से नहीं कर रहा था कोई काम

    शिवा कोरोना काल के दौरान 2020 से ही अवसाद में था। उसका उपचार चल रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद 2023 से कोई काम नहीं कर रहे थे। पढ़ाई पूरी होने पर अब नासिक में इंटर्नशिप मिली थी।

    ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप को लेकर शिवम मानसिक तनाव में था। जिस कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। घटना के बाद से ही परिवार में मातम पसरा है।

    शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक अवसाद में था। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    - शैव्या गोयल, एडीसीपी सेंट्रल