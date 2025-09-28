नोएडा में निर्माणाधीन पार्किंग से ठिया हटाने के विवाद में ठेकेदार के साइट इंजीनियर को मारा चाकू

नोएडा के सेक्टर 63 में पार्किंग स्थल से रेहड़ी हटाने के विवाद में एक रेहड़ी वाले ने ठेकेदार के साइट इंजीनियर पर चाकू से हमला कर दिया। घायल इंजीनियर अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 63 एच-वन ब्लाक में निर्माणाधीन पार्किंग से ठिया हटवाने के विवाद में रेहड़ी संचालक ने नोएडा प्राधिकरण के ठेकेदार के साइट इंजीनियर पर शनिवार दोपहर को चाकू से हमला कर दिया। एक चाकू साइट इंजीनियर के छाती और पेट के बीच में लग गया। इंजीनियर का सेक्टर 63 के प्राइवेट अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालत खतरे से बाहर है। उसके दोस्त ने रेहड़ी संचालक के खिलाफ सेक्टर 63 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

गाजियाबाद छपरौला के रहने वाले राजीव कुमार नोएडा प्राधिकरण के ठेकेदार शुभम जैन के साथ काम करते हैं। राजीव बतौर साइट इंजीनियर कई साल से काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्राधिकरण सेक्टर 62 गोल चक्कर के पास सेक्टर 63 एच-वन ब्लाक में पार्किंग का निर्माण करा रहा है।

फिलहाल एक हजार वर्ग मीटर जमीन पर समतलीकरण का काम चल रहा है। जमीन के एक हिस्से में नरेश नाम के रेहड़ी संचालक ने गन्ने का जूस निकालने की मशीन लगाई हुई है। राजीव ने जमीन को खाली करने को बोल चुके हैं। शुक्रवार को नरेश ने राजीव से मदद लेकर मशीन को हटवाकर एक कोने में रख दिया था।

शनिवार को मशीन साइट पर रखी देखकर राजीव ने सुबह करीब दस बजे नरेश को फोन कर नाराजगी जताई थी। फोन पर हुई नोकझोंक के बाद दोपहर को नरेश मौके पर पहुंचा। वहां खाट पर लेटे राजीव को चाकू मार दिया। दूसरा चाकू मारने पर राजीव ने रोक लिया। शोर सुनकर लोग मौके पर जमा हो गए। आरोपित धमकी देता हुआ भाग गया।

घटना की सूचना पुलिस को देते हुए तत्काल राजीव को एंबुलेंस से जीवन अस्पताल ले जाया गया। वहां पर राजीव का उपचार चल रहा है। पीड़ित के दोस्त मदन गोपाल शर्मा ने बताया कि राजीव की हालत खतरे से बाहर है। आरोपित के खिलाफ शिकायत दी गई है।