    ग्रेटर नोएडा में तिलपता गोलचक्कर से फ्लाईओवर तक बनेगी सर्विस रोड, हजारों लोगों को मिलेगी राहत

    By Arpit Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:58 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क पर तिलपता गोलचक्कर से डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के फ्लाईओवर तक सर्विस रोड बनेगा। दो लेन की यह सड़क यातायात को सुगम बनाएगी। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले प्राधिकरण ने सर्विस मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने की योजना बनाई है। टेंडर जारी हो गया है और जल्द ही काम शुरू होगा।

    सर्विस रोड बनने से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क पर तिलपता गोलचक्कर से डेडीकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के फ्लाईओवर तक सर्विस रोड का निर्माण कराया जाएगा। यह सड़क दोनों तरफ दो-दो लेन की सात मीटर चौड़ी होगी।

    दरअसल ग्रेटर नोएडा व ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क 130 मटर रोड के कई हिस्से में सर्विस रोड अधूरी है। सर्विस रोड दुरुस्त न होने के कारण उस हिस्सा का यातायात मुख्य सड़क पर आता है, जिस कारण दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बनती है।

    इस रोड पर ट्रैफिक का दबाव भी सबसे अधिक रहता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। इसके बाद वाहनों की संख्या और बढ़ जाएगी। इसको देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सर्विस मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने की कार्य योजना बनाई है।

    तिलपता गोलचक्कर से डीएफसीसी के कॉरिडोर पर साकीपुर के पास स्थित फ्लाईओवर तक लगभग एक किलोमीटर में सर्विस मार्ग का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक नरोत्तम सिंह ने बताया कि सर्विस मार्ग के निर्माण के लिए टेंडर जारी हो गई है।

    दोनों तरफ सात-सात मीटर चौड़ी यानी दो लेन की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा कि में आने वाले कुछ वर्षों में यातायात बढ़ने वाला है।

    इसके लिए व्यस्त सड़कों को चौड़ा करने के साथ नई सड़कों के निर्माण पर काम किया जा रहा है। 130 मीटर चौड़ी सड़क पर अलग से बस-वे के निर्माण के साथ सर्विस मार्ग का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।