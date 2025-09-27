Language
    नोएडा में बिना बेल्ट कुत्ता घुमाने से रोकना शख्स को पड़ा भारी, मारपीट कर किया घायल

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:34 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन मंत्रा-2 सोसायटी में कुत्ते को पट्टा पहनाने के लिए कहने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। किरायेदार ने पहले बहस की और फिर मारपीट की जिससे निवासी घायल हो गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। घायल व्यक्ति ने सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित महागुन मंत्रा-2 में रहने वाले एक व्यक्ति को कुत्ते को बेल्ट बांधना कहना मंहगा पड़ गया। सोसायटी में रहने वाले किरायेदार ने पहले उनसे बहस की और फिर मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान निवासी को काफी चोट आई है। वहीं उसने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की है।

    सोसायटी के गंगा टावर में रहने वाले शशांक ने बताया कि वह सुबह करीब साढ़े आठ बजे मार्गिंन वाक कर रहे थे। उसी दौरान गायत्री टावर की 21वीं मंजिल पर रहने वाले किरायेदार अपने पालतू कुत्ते को टहला रहे थे। उन्होंने कुत्ते को बेल्ट बांधने के लिए कहा। किरायेदार ने पहले उनसे बदतमीजी की। उसके बाद उनके साथ मारपीट शुरु कर दी। मारपीट के दौरान उनके कई जगह पर चोटें आई हैं। इसके साथ ही खून निकलने के कारण वह घायल हो गए।

    उन्होंने बताया कि यदि आसपास के लोग उन्हें नहीं बचाते तो वह आज जिंदा नहीं होते। उनका कहना है कि मेडिकल में भी कई जगह चोट की बात सामने आई है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएं। वहीं डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी का कहना है कि संबंध में थाना इकोटेक-3 पर मुकदमा दर्ज है। मारपीट करने वाले दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।