    नोएडा में पिता के मोबाइल पर बेटी के भेजे मार्फ्ड फोटो, पुलिस ने रिश्तेदार को दबोचा

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:20 AM (IST)

    नोएडा के थाना फेज दो क्षेत्र में एक व्यक्ति के रिश्तेदार ने उसकी बेटी की मॉर्फ्ड तस्वीरें भेजकर उसे और उसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया।

    शातिर की हरकत से युवती और परिवार परेशान हो गया।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज दो थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर एक रिश्तेदार ने उसकी बेटी के मार्फ्ड फोटो भेज दिए। रिश्तेदार ने पिता के साथ-साथ अन्य को फोटो भेजकर बदनाम किया। शातिर की हरकत से युवती और परिवार परेशान हो गया। पीड़िता के पिता ने फेज दो थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपित रिश्तेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    पीड़ित व्यक्ति को दो दिन पहले रिश्तेदार व परिचित ने फोन कर बताया कि वाट्सएप पर अनजान नंबर से कोई उनकी बेटी के फोटो भेज रहा है। सभी फोटो अश्लील हैं। देखने पर ऐसा लग रहा है। जैसे शातिर ने फोटो के साथ छेड़छाड़ की हो।

    इसी बीच व्यक्ति के मोबाइल पर भी मार्फ्ड फोटो भेजे गए। यह देखकर वह चौंक गए। इसको लेकर उनकी बेटी भी परेशान है। पीड़ित का कहना है कि बेटी के फोटो प्रसारित होने से समाज में बदनामी हो रही है। जो भी इस बारे में सुन रहा है।

    वह बेटी और परिवार के बारे में तरह-तरह की बात बना रहा हैं। इसको लेकर परिचितों के फोन भी आ रहे हैं। उनकाे फोन उठाने में भी शर्म महसूस हो रही है। उन्होंने मोबाइल नंबर देकर पुलिस से शिकायत की।

    थाना प्रभारी विन्ध्यांचल तिवारी ने बताया कि मोबाइल नंबर के आधार पर जांच की तो वह सिकंदराबाद के रहने वाले एक व्यक्ति का निकला। आरोपित व्यक्ति पीड़िता का रिश्तेदार निकला। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।