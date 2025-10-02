Language
    बलिदानी सुरेश सिंह भाटी के नाम पर रखा जाए गोलचक्कर का नाम, 3 अक्टूबर को होने वाला धरना स्थगित

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:49 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में डाढ़ा गोल चक्कर का नाम शहीद सुरेश सिंह भाटी के नाम पर रखने की मांग को लेकर होने वाला धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने ग्रामीणों को उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। शहीद की पत्नी ने वादाखिलाफी पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। एसडीएम दादरी ने जमीन संबंधी सुविधाएं दिलाने का आश्वासन दिया है।

    बलिदानी सुरेश सिंह भाटी के नाम पर रखा जाएगा गोलचक्कर व सड़क का नाम

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। डाढ़ा गोल चक्कर का नाम शहीद सुरेश सिंह भाटी के नाम पर रखने की मांग को लेकर तीन अक्टूबर को होने वाले धरने को फिलहाल स्थगित कर दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि वादाखिलाफी होती है तो बलिदानी की पत्नी एक महीने के बाद आमरण अनशन पर बैठेंगी।

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने वार्ता के दौरान ग्रामीणों को उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। सदर तहसील के डाढ़ा गांव के पवन भाटी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पत्र देकर डाढ़ा गोल चक्कर से हायर कंपनी को जोड़ने वाली 60 मीटर रोड और गोल चक्कर का नाम बलिदानी सुरेश भाटी के नाम पर रखने की मांग की थी।

    प्राधिकरण ने ऐसा नहीं किया। बलिदानी की पत्नी सरोज देवी ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए तीन अक्टूबर को धरने पर बैठने की घोषणा की थी। इसको लेकर डाबरा गांव के ग्रामीणों के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी गिरिश कुमार, महाप्रबंधक एके सिंह, महाप्रबंधक एसके जैन, सीनियर मैनेजर नरोत्तम सिंह ने बैठक की।

    प्राधिकरण के अधिकारियों ने मांग पर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। वहीं एसडीएम दादरी ने भी उनको जमीन संबंधी सुविधाएं दिलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमेंद्र भाटी, राजेंद्र प्रधान, ओमवीर, सूबेदार, बिरेंद्र भाटी, पवन भाटी, सचिन भाटी, राहुल भाटी, विजयपाल, बलिदानी सुरेश भाटी के भाई पवन भाटी आदि मौजूद रहे।