नोएडा में 25 हजार ऑटो चालकों को जल्द मिलेगी बड़ी राहत, गौतमबुद्ध नगर बन जाएगा UP का पहला ऐसा जिला

गौतम बुद्ध नगर में एक जिला एक परमिट व्यवस्था लागू होने वाली है जिससे यह प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा। दिल्ली की तरह यहां ऑटो के लिए एक ही परमिट होगा जिससे 25 हजार से अधिक ऑटो को फायदा मिलेगा। यात्रियों को लंबी दूरी के लिए बार-बार ऑटो बदलने की जरूरत नहीं होगी। ऑटो में मीटर लगाने और मनमानी वसूली रोकने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। एक जिला एक परमिट व्यवस्था लागू होने से अभी दो कदम दूर है। गौतमबुद्ध नगर में यह व्यवस्था लागू होगी तो तो प्रदेश का पहला जिला होगा। दिल्ली की तर्ज पर यहां पर ऑटो के लिए एक परमिट होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवहन आयुक्त से लिखे पत्र पर शासन की अनुमति का इंतजार है। एसटीए (स्टेट ट्रांसपार्ट अथारिटी) की बैठक में इसका अंतिम निर्णय होगा। जिले में इस वक्त 25 हजार से अधिक ऑटो संचालित हैं। सभी आटो को परमिट रूट के हिसाब से जारी किया गया है। निर्धारित रूट से अलग इन आटो का संचालन नहीं हो सकता है।

बता दें नोएडा के हर हिस्से में आटो की पहुंच करने की तैयारी की जा रही है। आटो चालकों की यूनियन ने एक जिला एक परमिट की व्यवस्था लागू करने की मांग पूर्व में की गई थी। इसके लिए सबसे पहले उपसंभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी और परिवहन आयुक्त ने शासन को पत्र लिखा है।