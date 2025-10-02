Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में शौक पूरा करने के लिए राह चलते लोगों का लूटते थे मोबाइल, पुलिस ने तीन को दबोचा

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:54 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के नालेज पार्क पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। ये नाबालिग शौक पूरा करने के लिए राह चलते लोगों से मोबाइल छीनते थे और सस्ते दामों पर बेच देते थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर सात मोबाइल फोन बरामद किए हैं और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    परेशानी बताकर झांसे में लेकर सस्ते दामों में बेच देते थे।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने राह चलते लोगों से मोबाइल फोन छिनैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस ने बाल अपचारियों की निशानदेही पर सात मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपने शौक पूरा करने के लिए बाल अपचारी राह चलते लोगों को निशाना बना मोबाइल छिनैती की घटना का अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस मंगलवार शाम को सेक्टर 151 स्थित जेपी सोसायटी की और जाने वाले रास्ते पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइिकल पर तीन युवक आते दिखाई दिए।

    पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख आरोपितों ने मोटरसाइिकल मोड़कर भागने का प्रयास किया। शक होने पर पुलिस ने पीछा कर तीनों को दबोच लिया। तीनों बाल अपचारियों की उम्र 17 वर्ष है।

    पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि तीनों आपस में दोस्त है। शौक पूरा करने के लिए वे राह चलते लोगों से मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम देते थे। लोगों को घर की मजबूरी व आर्थिक परेशानी बताकर झांसे में लेकर सस्ते दामों में बेच देते थे।

    नॉलेज पार्क कोतवाली प्रभारी सर्वेश चंद्र ने बताया कि पुलिस पूछताछ में बाल अपचारियों ने माेटरसाइिकल अपने एक दोस्त की बताई है। मोटरसाइकिल पर भी नंबर प्लेट नहीं है। चेसिस नंबर के आधार पर मोटरसाइिकल की जांच की जा रही है ।