नोएडा में शौक पूरा करने के लिए राह चलते लोगों का लूटते थे मोबाइल, पुलिस ने तीन को दबोचा

ग्रेटर नोएडा के नालेज पार्क पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। ये नाबालिग शौक पूरा करने के लिए राह चलते लोगों से मोबाइल छीनते थे और सस्ते दामों पर बेच देते थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर सात मोबाइल फोन बरामद किए हैं और मामले की जांच कर रही है।

अपने शौक पूरा करने के लिए बाल अपचारी राह चलते लोगों को निशाना बना मोबाइल छिनैती की घटना का अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस मंगलवार शाम को सेक्टर 151 स्थित जेपी सोसायटी की और जाने वाले रास्ते पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइिकल पर तीन युवक आते दिखाई दिए।

पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख आरोपितों ने मोटरसाइिकल मोड़कर भागने का प्रयास किया। शक होने पर पुलिस ने पीछा कर तीनों को दबोच लिया। तीनों बाल अपचारियों की उम्र 17 वर्ष है। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि तीनों आपस में दोस्त है। शौक पूरा करने के लिए वे राह चलते लोगों से मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम देते थे। लोगों को घर की मजबूरी व आर्थिक परेशानी बताकर झांसे में लेकर सस्ते दामों में बेच देते थे।