प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने नोएडा में GST के फायदे गिनाए, बोले- करोड़ों परिवारों का घटेगा घर खर्च

जिले के प्रभारी मंत्री ने जीएसटी दर संशोधन पर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार ने दीपावली से पहले तोहफा दिया है जिससे करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। भाजपा इसे बचत उत्सव के रूप में मना रही है। जीएसटी दरों में कटौती से किसानों कारोबारियों को लाभ होगा टैक्स भरने की मुश्किलें दूर होंगी। अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नाेएडा। जीएसटी संशोधन लागू कर सरकार ने दीपावली से पहले तोहफा दिया है। करोड़ों परिवारों को इसका फायदा होगा। घर खर्च कम होगा। लोगों के हाथ मेंं बचत होगी, किसानों और कारोबारियों को भी फायदा होगा। कारोबार को गति मिलेगी।

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा में पत्रकार वार्ता कर सरकार की इस उपलब्धि को आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा इसे बचत उत्सव के तौर पर मना रही है। मुख्यमंत्री समेत मंत्री, सांसद, विधायक जनता के बीच जाकर जीएसटी संशोधन के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

कुुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफार्म से दरों में कटौती कर पांच व 18 प्रतिशत दो दर संरचना लागू की गई है। विलासिता की वस्तुओं, तंबाकू आदि के उत्पाद पर चालीस प्रतिशत जीएसटी दर लागू की गई है। दो दर संरचना से टैक्स भरने की मुश्किलें दूर हुई हैं। रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर पांच प्रतिशत या शून्य कर दी गई है।

इसका सीधा फायदा करोड़ों परिवारों को मिलेगा। उनका दैनिक खर्च कम होगा। किसानों के उपयोग के उपकरण व अन्य वस्तुओं पर भी जीएसटी दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। इससे कृषि लागत कम होगी, किसान की बचत बढ़ेगी। कुछ वाहनों पर भी जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतशित कर दी गई है। एमएसएमई उद्योग को इसका फायदा होगा। मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि जीएसटी संग्रह 305 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी साल अप्रैल में 2.08 लाख करोड़ के सापेक्ष अगस्त में 10.04 लाख करोड़ रहा। टैक्स देने वालों की देश में संख्या 65 लाख से बढ़कर 1.51 करोड़ पहुंच गई है।

जून में जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.8 रही। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। हाइवे और पुल का निर्माण हुआ है। ब्रांड मेक इन इंडिया को मजबूती मिली है। सुरक्षा क्षेत्र में भारत मजबूत हुआ है। आपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत हम दुनिया को दिखा चुके हैं।