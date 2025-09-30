नोएडा में उधार के 15 हजार रुपये मांगने पर हाथ में मारा चाकू, शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी

नोएडा में एक युवक ने अपने परिचित से उधार दिए 15 हजार रुपये वापस मांगे तो उसपर चाकू से हमला कर दिया गया। पैसे मांगने से नाराज परिचित ने युवक को सेक्टर 121 में बुलाया और विवाद के बाद उसके हाथ पर चाकू मार दिया। पीड़ित के दोस्त ने फेज तीन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। उधार दिए 15 हजार रुपये जानकार से वापस मांगना एक युवक को भारी पड़ गया। उधारी मांगने से नाराज जानकार ने युवक से झगड़ा किया। उसके हाथ पर चाकू मारकर भाग गया। पीड़ित के दोस्त ने फेज तीन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

गढ़ी चौखंडी गांव में रूद्रक और उसका दोस्त देवेंद्र कुमार रहते हैं। पिछले दिनों देवेंद्र ने अपने जानकार जयवर्धन को 15 हजार रुपये उधार दे दिए थे। देवेंद्र को पैसों की जरूरत पड़ने पर वह जयवर्धन से रकम वापस मांग रहा है।

रविवार रात करीब दस बजे जयवर्धन ने देवेंद्र को सेक्टर 121 स्थ्ज्ञित एएस रेजीडेंसी के पास बुलाया। वहां पर जैसे ही देवेंद्र ने रकम मांगी तो जयवर्धन आग बबूला हो गया। दोनों में विवाद होने लगा। जयवर्धन ने गुस्से में आकर देवेंद्र के हाथ पर चाकू से वार कर भाग गया। इससे देवेंद्र के दाहिने हाथ में चोट लग गई।