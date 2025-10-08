Language
    Dog Walker ने रचा अपने ही अपहरण का नाटक, पत्नी को वॉट्सएप मैसेज भेज मांगी पांच लाख की फिरौती

    By sumit kumar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:03 PM (IST)

    नोएडा में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए खुद के अपहरण का नाटक किया और मुंबई भाग गया। पुलिस ने उसे मथुरा से गिरफ्तार किया। उसने अपनी पत्नी को मैसेज भेजकर कहा कि उसका अपहरण हो गया है और फिरौती मांगी जा रही है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पड़ोसी ने उसकी आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी की थी और वह उनसे नाराज था।

    दंपती को फंसाने के लिए पड़ोसी ने खुद के अपहरण की कहानी रचकर मुंबई में काटी फरारी।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। दंपती को झूठे केस में फंसाने के लिए खुद के अपहरण की कहानी रचकर मुंबई में फरारी काट रहे आरोपी दशरथ को फेज-तीन पुलिस ने मंगलवार शाम मथुरा से गिरफ्तार कर लिया।

    पूछताछ के बाद टीम ने उसकी साजिश का पर्दाफाश किया है। ट्रेन से मुंबई जाकर उसने अपनी पत्नी को मैसेज भेजकर अपहरण का ड्रामा किया था।

    छोड़ने के लिए पांच लाख रुपये फिरौती मांगने की बात कही थी। दंपती द्वारा उसकी आर्थिक हालत पर कमेंट करने रंजिश रखने लगा था।

    एडीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि गढ़ी-चौखंडी निवासी दशरथ शाहू मध्य प्रदेश के छत्तरपुर में थाना बडामलहरा ग्राम का रहने वाला है। वह डॉग वॉकर (लोगों के पालतू कुत्तों को टहलाने वाला) का काम करता है।

    29 सितंबर को उसने अपनी पत्नी को सूचना दी कि कुसुम और उनके पति काशी रैकवार ने मिलकर उसका अपहरण कर लिया है। छोड़ने के लिए पांच लाख रुपये फिरौती मांगी है।

    रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पत्नी ने घबराकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस को प्रारंभिक जांच में अपहरण की कहानी में कई बातें संदिग्ध लगीं।

    पुलिस ने दंपती की सोसायटी पहुंचकर पूछताछ की तो नई बात सामने आई। कुसुम का कहना था कि 24 सितंबर की शाम 5:20 बजे दशरथ ने पति काशी से झगड़ा किया था।

    पांच लाख रुपये न देने पर काशी को फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में फंसाने की धमकी दी थी।

    एसीपी वर्णिका सिंह का कहना है कि दंपती ने रकम देने से इनकार कर दिया ताे 29 सितंबर को वह पत्नी को बिना बताए कहीं चला गया।

    कुछ समय बाद पत्नी को वाट्सऐप पर मैसेज भेजा कि कुसुम और काशी ने उसका अपहरण कर लिया है। वाॅट्सएप मेसेज पढ़कर सर्विलांस टीम ने लोकेशन ट्रेस की तो वह मुंबई के नासिक की मिली।

    आरोपी को पुलिस कार्रवाई की भनक लग गई। और वह घर की ओर लौटने लगा। तभी टीम ने मथुरा में दबोच लिया।

    आर्थिक तंगी पर कमेंट कसने से मानने लगा था रंजिश

    पुलिस का कहना है कि दंपती भी आरोपी के गांव में रहने वाले हैं। गांव में आरोपी का दंपती से विवाद होता रहता था।

    आरोपी ने कबूल किया कि दंपती ने उसकी आर्थिक हालत पर कमेंट किया था। तीसरे पक्ष के बताने पर वह दंपती से रंजिश रखने लगा था। फिलहाल उसका फोन की जांच शुरू कर दी है।

