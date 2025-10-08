नोएडा में आरएमसी प्लांट के मैनेजर को कर्मचारियों ने हेलमेट और डंडों से पीटा, चार पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, नोएडा। आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) प्लांट का मैनेजर लंच में खाना खाने बैठा तो चार लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हेलमेट और डंडों से मैनेजर को पीटा गया। मारपीट को उसके चोट लगी।

पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ सेक्टर-126 थाने में शिकायत देकर मामला दर्ज कराया है। थाना सेक्टर-126 क्षेत्र के रायपुर खादर में एक आरएमसी प्लांट संचालित होता है। विकास कुमार प्लांट पर मैनेजर हैं।

शनिवार को वह प्लांट पर ही थे। लंच के दौरान वह खाना खाने के लिए बैठे थे। इसी दौरान चार लोगों ने उन पर हेलमेट और डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में वह चोटिल हो गए। तुरंत ही डायल 112 पर फोन कर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची।