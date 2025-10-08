नोएडा में आरएमसी प्लांट के मैनेजर को कर्मचारियों ने हेलमेट और डंडों से पीटा, चार पर केस दर्ज
नोएडा के सेक्टर 126 में एक आरएमसी प्लांट के मैनेजर विकास कुमार पर चार लोगों ने लंच के दौरान हेलमेट और डंडों से हमला कर दिया। विकास कुमार ने गोपाल सोहन तौहीद और उनके एक अज्ञात साथी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) प्लांट का मैनेजर लंच में खाना खाने बैठा तो चार लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हेलमेट और डंडों से मैनेजर को पीटा गया। मारपीट को उसके चोट लगी।
पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ सेक्टर-126 थाने में शिकायत देकर मामला दर्ज कराया है। थाना सेक्टर-126 क्षेत्र के रायपुर खादर में एक आरएमसी प्लांट संचालित होता है। विकास कुमार प्लांट पर मैनेजर हैं।
शनिवार को वह प्लांट पर ही थे। लंच के दौरान वह खाना खाने के लिए बैठे थे। इसी दौरान चार लोगों ने उन पर हेलमेट और डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में वह चोटिल हो गए। तुरंत ही डायल 112 पर फोन कर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची।
सेक्टर-126 पुलिस ने दर्ज किया केस
विकास का जिला अस्पताल में उपचार और मेडिकल कराया। पुलिस को दी शिकायत में विकास नेगोपाल, सोहन, तौहीद और उनके एक साथी पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने तीन नामजद समेत एक अज्ञात के खिलाफ मारपीट की धाराओं मेंं मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश में जुट गई है।
