Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Noida News: शेयर बाजार में निवेश के नाम पर रिटायर्ड अफसर से ठगों ने 2.28 करोड़ की ठगी की

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:19 AM (IST)

    नोएडा में साइबर ठगों ने एक सेवानिवृत्त अधिकारी को शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 2.28 करोड़ रुपये का चूना लगाया। ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क किया और मुनाफे का लालच देकर कई बार में पैसे ट्रांसफर करवाए। रकम न मिलने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर ठगे 2.28 करोड़ रुपये

    जागरण संवाददाता, नोएडा। साइबर ठगों ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सेवानिवृत्त अधिकारी को शेयर बाजार में मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर 2.28 करोड़ रुपये ठग लिए। ठगों ने 15 जुलाई से 11 अगस्त के बीच 13 बार में रकम को ट्रांसफर कराया। मुनाफे समेत रकम नहीं निकलने पर पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा सेक्टर 33 के रहने वाले प्रदीप कुमार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वह शेयर बाजार में भी रुचि रखते हैं। 10 जुलाई को उनके वाट्सएप पर शेयर बाजार संबंधी एक लिंक आया था।

    इसके माध्यम से वह एक वाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए। इसी बची ठगों ने शेयर बाजार का एक्सपर्ट बनकर प्रदीप से संपर्क किया। ठगों ने उनके दिशा निर्देशन और परामर्श किए शेयरों में निवेश करने पर 15 से 20 प्रतिशत का मुनाफा होने का दावा किया।

    ग्रुप में जुड़े लोग हर दिन मुनाफा होने संबंधी स्क्रीन शाट शेयर करते तो प्रदीप को विश्वास होने लगा ठगों ने पीड़ित का एप पर पंजीकरण कराकर छोटा-छोटा निवेश करना शुरू कराया। विश्वास दिलाने को शुरूआत में मुनाफे समेत रकम बैंक खाते में ट्रांसफर कराई। इससे प्रदीप को एप और निवेश सही जगह करने को लेकर विश्वास हाे गया। फिर क्या था।

    जैसे-जैसे ठग कहते जाते। वैसे-वैसे प्रदीप रकम ट्रांसफर करते जाते। वह रकम निकालने का प्रयास करते हुए ठग शेयर खरीद और आइपीओ के नाम पर नई-नई योजना बता देते या स्कोर कम होने की बात कहते। इस तरह ठगों ने 13 बार में 2.28 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए।

    एप पर पोर्टफोलिया नौ करोड़ से ज्यादा का दिखाने लगा। पीड़ित ने 11 अगस्त पूरी रकम निकालनी चाही तो ठगाें ने कर के रूप में और रकम जमा कराने को बोला। पीड़ित ने रकम नहीं होने की बात कही तो ठगों ने संपर्क तोड़ लिया।

    पीड़ित ने मामले की शिकायत पहले एनसीआरपी पोर्टल और फिर पुलिस से की। एडीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठगी से जुड़े बैंक खातों की जानकारी की जा रही है।