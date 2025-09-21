Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निक्की हत्याकांड में भ्रामक वीडियो पर पुलिस सख्त, अभद्र टिप्पणी करने वाले को हिरासत में लिया

    By Ajab Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 07:51 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। दादरी पुलिस ने एक आरोपी महेश को हिरासत में लिया है जो निक्की की मां पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था। पीड़ित परिवार ने मानसिक आघात और मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। निक्की के पिता ने दुष्प्रचार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    निक्की हत्याकांड प्रकरण : प्रसारित वीडियो का लिया संज्ञान, अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपित हिरासत में

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। निक्की हत्याकांड प्रकरण में अब पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर भ्रमकता व अभद्र टिप्पणी करने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। दादरी कोतवाली पुलिस ने रविवार को पीड़ित स्वजन की शिकायत पर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए सैनी गांव निवासी महेश को हिरासत में लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में महेश निक्की की मां पर अभद्र टिप्पणी करता नजर आ रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि महेश पल्ला गांव की रहने वाली निक्की की भाभी का मामा है। पीड़ित स्वजन का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित अभद्र टिप्पणी से परिवार के लोगों को मानसिक आघात पहुंचा है। मानहानि हो रही है।

    ज्ञात हो कि निक्की हत्याकांड के बाद पीड़ित व आरोपित पक्ष के समर्थन में कई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में जहां लोग निक्की को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं वहीं कुछ वीडियो ऐसे भी है जिसमें निक्की की बहन कंचन को ही पूरे मामले का मास्टरमांइड बता दिया।

    आरोपितों को जमानत मिलने समेत कई अन्य भ्रामकता फैलाई जा रही है। निक्की के पिता भिखारी सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि बेटी की हत्या के बाद कुछ असामाजिक तत्व दबाव बनाने के उद्देश्य से वाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स समेत अन्य माध्यमों के जरिए वीडियो प्रसारित कर लगातार दुष्प्रचार करने के साथ भ्रामकता फैला रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

    यह भी पढ़ें- Nikki Murder Case: निक्की हत्याकांड में पति-जेठ और ससुर की जमानत याचिका खारिज, अब सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई