निक्की हत्याकांड में भ्रामक वीडियो पर पुलिस सख्त, अभद्र टिप्पणी करने वाले को हिरासत में लिया

ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। दादरी पुलिस ने एक आरोपी महेश को हिरासत में लिया है जो निक्की की मां पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था। पीड़ित परिवार ने मानसिक आघात और मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। निक्की के पिता ने दुष्प्रचार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। निक्की हत्याकांड प्रकरण में अब पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर भ्रमकता व अभद्र टिप्पणी करने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। दादरी कोतवाली पुलिस ने रविवार को पीड़ित स्वजन की शिकायत पर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए सैनी गांव निवासी महेश को हिरासत में लिया है।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में महेश निक्की की मां पर अभद्र टिप्पणी करता नजर आ रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि महेश पल्ला गांव की रहने वाली निक्की की भाभी का मामा है। पीड़ित स्वजन का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित अभद्र टिप्पणी से परिवार के लोगों को मानसिक आघात पहुंचा है। मानहानि हो रही है।

ज्ञात हो कि निक्की हत्याकांड के बाद पीड़ित व आरोपित पक्ष के समर्थन में कई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में जहां लोग निक्की को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं वहीं कुछ वीडियो ऐसे भी है जिसमें निक्की की बहन कंचन को ही पूरे मामले का मास्टरमांइड बता दिया।