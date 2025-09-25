Language
    पड़ोसन को नहाते देखना चाहता था किरायेदार, बाथरूम में लगाया हिडन कैमरा; पोल खुली तो पहुंचा हवालात

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:16 PM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में एक युवती के बाथरूम में पड़ोसी किरायेदार ने हिडन कैमरा लगाया। नहाते समय युवती को कैमरा दिखा। फुटेज में पड़ोसी रामानंद कैमरा लगाते हुए दिखा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रामानंद इलेक्ट्रिशियन है और उसी बिल्डिंग में किराए पर रहता है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 126 थाना क्षेत्र के एक गांव में किराये पर रहने वाली युवती के बाथरूम में खिड़की के पास पड़ोसी किरायेदार ने हिडन कैमरा लगा दिया। नहाने के दौरान नजर पड़ने पर कैमरे में पकड़ में आया।

    कैमरा में कैद फुटेज आदि चेक करने पर आरोपित का पता चला। पीड़िता ने आरोपित पड़ोसी किरायेदार के खिलाफ सेक्टर 126 थाने में मुकदमा दर्ज कराय है। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।

    क्या है पूरा मामला?

    लखीमपुर की रहने वाली युवती नोएडा सेक्टर 126 थाना क्षेत्र के एक गांव में किराये पर रहती है। वह नोएडा की एक कंपनी कार्यालय में काम करती है। युवती सोमवार को सुबह को बाथरूम में स्नान करने के लिए गई तो उसकी नजर खिड़की के पास लगे वेबकैम पर पड़ी।

    उसने संदिग्ध मानते हुए कैमरे को उतार लिया। शाम को कार्यालय से वापस आकर उसमें रिकार्ड वीडियो व फुटेज चेक किए उसके तो पड़ोस में किराये पर रहने वाला संत कबीरनगर का रामानंद नजर आया।

    एक वीडियो फुटेज में रामानंद ही कैमरा फिट करता दिखा। युवती का कहना है कि रामानंद ने उसके निजी बाथरूम में कैमरा उसकी वीडियो बनाने के मकसद से लगाया था। इस बारे में आरोपित से पूछा तो उसने अपनी गलती मानी। अपना मोबाइल कर भाग गया।

    पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित रामानंद इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। वह भी बिल्डिंग में किराये पर रहता है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपित रामानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।