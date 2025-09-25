नोएडा में एप से पहले की दोस्ती, फिर मिलने बुलाकर स्कूटी और मोबाइल ले उड़े तीन शातिर

नोएडा के फेज तीन थाना क्षेत्र में एक युवक को ऐप पर दोस्ती करना भारी पड़ा। अनजान व्यक्ति ने उसे गढ़ी चौखंडी बुलाकर दो साथियों के साथ मिलकर अश्लील वीडियो बनाया और मोबाइल स्कूटी व नकदी लूट ली। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है पुलिस जांच कर रही है। पुलिस पहले भी ऐसे कई गिरोहों को पकड़ चुकी है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। एप से बिसरख के रहने वाले एक युवक को अनजान से दोस्ती करना भारी पड़ गया। अनजान ने युवक की एक दो दिनों तक खूब चैट की। युवक पर प्रभाव जमता देख अनजान ने चाल चल दी। भावनात्मक दबाव बनाकर गुप्त जगह पर मिलने बुलाया, लेकिन वहां पर अनजान के अलावा अन्य दो शातिर और मिले। तीनों ने मिलकर युवक के अश्लील वीडियो बनाए।

पीड़ित युवक को डरा धमकाकर मोबाइल, स्कूटी व नकदी लेकर भाग गए। पीड़ित ने फेज तीन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अधिकारी जल्द ही घटना का पर्दाफाश करने का दावा कर रहे हैं। बिसरख का रहने वाला युवक ग्राइंडर एप का उपयोग करता है। पिछले दिनों एप पर उसकी दोस्ती कथित आदित्य नाम के युवक से हुई थी।

आदित्य ने एक दो दिनों में युवक पर विश्वास जमा लिया। आदित्य ने मंगलवार दोपहर को युवक को गढ़ी चौखंडी गांव के गली नंबर 10 में मिलने बुलाया। युवक लोकेशन के आधार पर गढ़ी गांव में पहुंचा। आदित्य के साथ कथित विक्की व किशोर नाम के दो युवक और मिले। तीनों मिलकर युवक को गुप्त जगह पर ले गए।

आरोप है कि वहां पर जबरन कपड़े उतरवाकर वीडियो बना ली। युवक के विरोध करने पर मारा पीटा। युवक के मोबाइल से जबरन रकम भी ट्रांसफर कराई। आरोपित युवक का मोबाइल व स्कूटी लेकर भी भाग गए। युवक ने फेज तीन थाने जाकर पुलिस को आपबीती सुनाई और शिकायत की। थना प्रभारी ध्रुवभूषण दूबे ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच कराई जा रही है।