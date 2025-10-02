Swachh Bharat Abhiyan: अब स्वच्छता अभियान सिंबॉलिक हो चला, नोएडा शहर में जगह-जगह पसरा कचरा

गांधी जयंती पर नोएडा में भाजपा द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान पर सवाल उठ रहे हैं। गांधीजी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब औपचारिकता बनकर रह गया है। कई स्थानों पर सफाई की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद अभियान चलाया गया जिससे इसकी गंभीरता पर संदेह होता है। भाजपा का कहना है कि वे पार्टी की लाइन पर काम कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, नोएडा । गांधी जयंती कर दिन केवल एक अवकाश या पर्व नहीं, बल्कि यह दिन हम सभी को । स्वच्छता को देशभक्ति और आजादी के सपने से जोड़ा था। उन्होंने स्वयं स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया, हर दिन सुबह अपने आश्रम की सफाई की और यह भी सिखाया कि हर घर के लिए शौचालय आवश्यक है और खुले में शौच खतरनाक है।

उनकी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए दो अक्टूबर 2014 को स्वच्छता भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। बाद में इसे एक पखवाड़े के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन से लेकर दो अक्टूबर तक प्रतिवर्ष भाजपा ने सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाना शुरू किया।

इसको लेकर कुछ वर्ष तक कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखा गया, लेकिन अब स्वच्छता अभियान सिर्फ सिंबॉलिक हो चला है। इस बार 17 सितंबर को भाजपा नोएडा महानगर की ओर से आठों मंडलों में स्वच्छता अभियान का आयोजन कराया। कार्यक्रम संयोजक महानगर कोषाध्यक्ष विनोद शर्मा और सह संयोजक पूर्व क्षेत्रीय मंत्री भूपेंद्र चौधरी को बनाया गया।

दीन दयाल उपाध्याय मंडल ने सेक्टर-19 स्थित सनातन धर्म मंदिर के बाहर साफ सफाई अभियान रखा। इसमें गौतमबुद्धनगर सांसद डॉ. महेश शर्मा, नोएडा महानगर अध्यक्ष व युद्धवीर सिंह रहे। सरस्वती शिशु मंदिर मंडल ने मेट्रो अस्पताल सेक्टर-12 एक्स ब्लाक मार्केट रहा, यहां पर भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, उमेश त्यागी रहे। अटल बिहार बाजपेयी मंडल ने सनातन धर्म मंदिर सेक्टर-41, यहां पर पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग सुषमा सिंह रही।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल ने स्मृति पार्क सेक्टर-72, यहां पर पूर्व महानगर अध्यक्ष जुगराज सिंह चौहान रहे। शहीद भगत सिंह मंडल ने सेक्टर-110 स्थित भंगेल सीएचसी व सेक्टर-86 गांधी मूर्ति यहां पर महानगर महामंत्री डिम्पल आनंद रही। महाराणा प्रताप मंडल ने सेक्टर-33 स्थित इस्कान मंदिर व राधा कृष्ण मंदिर निठारी यहां पर महामंत्री गणेश जाटव रहे।

सैनिक विहार मंडल ने सेक्टर-37 स्थित आंबेडकर पार्क यहां पर उपाध्यक्ष महेश अवाना रहे। इसमें से अधिक जगह ऐसी थी, जहां पर साफ सफाई की आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसे में स्वच्छता को लेकर खानापूर्ति से शहर में साफ सफाई व्यवस्था जर्जर होती जा रही है। यदि इस अभियान को दो अक्टूबर ठीक से सिर्फ भाजपा संगठन की ओर से बल दिया जाता तो शहर की सड़कों पर दो अक्टूबर तक कचरा पसरा नहीं दिखता।

अब दो अक्टूबर का कार्यक्रम गांधी जयंती पर साफ सफाई अभियान का रखा गया है। इसमें कारगिल चौक सेक्टर-37 शामिल है। कार्यक्रम संयोजक उमेश यादव व सह संयोजक महिला मोर्चा अध्यक्ष शारदा चतुर्वेदी को बनाया गया है। यहां पर भी साफ सफाई की आवश्यकता नहीं है।