दबंगई दिखाने के 40 घंटे बाद निकली हेकड़ी, सफाईकर्मी के बाल पकड़कर जड़ा था थप्पड़; पिस्टल और फॉर्च्यूनर जब्त
नोएडा के होशियारपुर में फॉर्च्यूनर सवार योगेश यादव ने पिस्टल दिखाकर सफाईकर्मी के बाल खींचे और थप्पड़ मारे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे सेक्टर-50 से गिरफ्तार किया। पुलिस ने योगेश की लाइसेंसी पिस्टल कारतूस और फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त कर ली है। पूछताछ में योगेश ने बताया कि पत्नी से मिलने आया था और सफाईकर्मी से विवाद होने पर उसने गुस्से में ऐसा किया।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के होशियारपुर में पिस्टल के बल पर सफाईकर्मी के बाल खींचकर थप्पड़ जड़ने वाले फॉर्च्यूनर के चालक योगेश यादव को पुलिस ने सेक्टर-50 से दो दिन बाद गिरफ्तार किया है। वीडियो वायरल होने पर आरोपित कार्रवाई के डर से छिप रहा था।
हैरत की बात है कि वीडियाे से पहचान के बाद भी पुलिस ने आरोपित को 40 घंटे बाद दबोचा। आरोपित की लाइसेंसी पिस्टल, छह कारतूस और और फॉर्च्यूनर गाड़ी सीज कर दी गई है।
शनिवार को सोशल मीडिया पर 54 सेकेंड का वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी के पास मोरना का संजीव कुमार सफाई कर रहा था। बराबर में ही दूसरा युवक सफाई की वीडियो बना रहा था। वीडियो में देखा कि लाल रंग की टी-शर्ट पहने एक चालक ने हाथ में पिस्टल ले रखी थी।
गुस्से में चालक ने सफाईकर्मी के बाल खींचे हुए थे। अन्य लोग उसे रोक रहे थे कि तभी उसने गाली-गलौज कर सफाईकर्मी को दो थप्पड़ जड़ दिए। काफी देर हंगामे के बाद आरोपित गाड़ी लेकर चला गया।
यह भी पढ़ें- सपा नेता के भाई की दबंगई का VIDEO, फॉर्च्यूनर से गाड़ी टकराने पर ड्राइवर को पीटा और तान दी पिस्टल
वहीं, वीडियो से आरोपित की पहचान योगेश यादव के रूप में हाे चुकी थी। लेकिन, पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में 40 घंटे से ज्यादा समय लग गया। थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपित योगेश यादव को गिरफ्तार कर उस से पूछताछ की।
उसने बताया कि चार अक्टूबर को अपनी पत्नी से मिलने होशियारपुर आया था। गली नंबर चार से फॉर्च्यूनर गाड़ी निकाल रहा था तभी सफाई कर्मी से विवाद हो गया। गुस्से में उसने पिस्टल निकालकर सफाईकर्मी को डरा-धमका दिया। मामले में सफाईकर्मी ने कार्रवाई की मांग की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।