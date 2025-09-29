Noida News: प्लॉट के विवाद को निपटाने को लेकर हो रही पंचायत में चली गोली, दो घायल
ग्रेटर नोएडा के रामपुर फतेहपुर गांव में प्लाट विवाद को लेकर पंचायत में गोलीबारी हुई जिसमें दो लोग घायल हो गए। पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अन्य की तलाश जारी है। विवाद 470 गज के प्लाट को लेकर था जिसके निपटारे के लिए पंचायत बुलाई गई थी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दादरी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर फतेहपुर गांव में एक प्लाट के विवाद को निपटाने को लेकर हो रही पंचायत में गोली चलने का मामला सामने आया है। गोली लगने से दो लोग घायल हो गए। एक युवक के पैर व दूसरे युवक के हाथ में गोली लगी है।
पीड़ित स्वजन ने घायलों को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया। जहां उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस चार आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के साथ अन्य आरोपितों की तलाश को दबिश दे रही है।
दादरी कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि तेजबीर फौजी, भरत सिंह आदि का मायचा निवासी विकल के साथ जमीनी विवाद चल रहा है। जिसे निपटाने को लेकर रामपुर गांव में पंचायत चल रही थी। जिसमें मायचा गांव के कुछ ग्रामीण भी शामिल हुए।
पंचायत में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में आपस में कहासुनी हो गई। पुलिस का दावा है कि दोनों पक्षों ने आपस में एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में रामपुर निवासी अशोक कसाना के पैर व रामपुर गांव के सोविंदर के हाथ में गोली लगी है। दोनों की स्थिति सामान्य है। फायरिंग के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।
पुलिस ने मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश को दबिश दे रही है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों के पक्षों के बीच 470 गज प्लाट को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा चल रहा था। झगड़े के निपटारे को लेकर दोनों गांवों के ग्रामीण पंचायत में शामिल हुए थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।