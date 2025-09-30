नौकर ने साथियों के साथ मिलकर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ का घर खंगाला, लाखों के गहने और नकदी चोरी कर हुए फरार

नोएडा के सेक्टर 39 में प्राधिकरण के पूर्व सीईओ देवदत्त शर्मा के घर में चोरी हो गई। घरेलू सहायक प्रकाश बहादुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर गहने और नकदी चुरा ली। घटना के समय देवदत्त शर्मा अपनी पत्नी के साथ लखनऊ गए हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 39 जी ब्लॉक में रहने वाले नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीइओ देवदत्त शर्मा को दो महीने पहले रखे नेपाली घरेलू सहायक के भरोसे घर छोड़कर जाना भारी पड़ गया। घरेलू सहायक ने रविवार रात को अपने दो साथियों को बुलाकर घर को ही खंगाल दिया।

लाखों रुपये के गहने, नकदी व कीमती सामान चोरी कर फरार है। पूर्व सीईओ के चालक ने सेक्टर 39 थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस की तीन टीम चोरों की तलाश में जुटी हैं। सेक्टर 39 स्थित इसी घर में रहने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के घर हुई चोरी। जागरण

दो महीने पहले नेपाली व्यक्ति को रखा था काम पर नोएडा सेक्टर 39 की कोठी में देवदत्त शर्मा अपनी पत्नी संग रहते हैं। उन्होंने दो माह पहले ही नेपाल के रहने वाले प्रकाश बहादुर को बतौर घरेलू सहायक रखा था। वह पत्नी संग शनिवार को लखनऊ गए हुए थे। घर के अंदर के कमरों में ताला लगाया।

देखभाल के लिए घरेलू सहायक प्रकाश बहादुर को छोड़कर गए थे। सोमवार को चालक मनोज कुमार झा घर पहुंचा तो दरवाले खुले पड़े थे। आवाज देने पर भी प्रकाश बहादुर ने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर के कमरों में जाकर देखा तो सभी सामान बिखरा पड़ा था। यह देखकर मनोज के

होश उड़ गए। प्रकाश बहादुर का मोबाइल बंद आया। मनोज ने मामले की जानकारी तत्काल देवदत्त शर्मा को दी। सूचना मिलने पर पुलिस भी घर पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो देर रात में तीन लोग घर में घुसते हुए दिखे।

कमरे का लाक तोड़ने में प्रकाश बहादुर भी शामिल दिखा। सभी ने मिलकर घर को खंगाला। डबलबेड, अलमारी आदि से गहने, नकदी व कीमती सामान पर हाथ साफ कर ले गए। मनोज ने प्रकाश बहादुर व अन्य के खिलाफ पुलिस से शिकायत की।