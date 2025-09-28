ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगा अतिरिक्त समय, परिवहन आयुक्त का आश्वासन

नोएडा में महिलाओं और बुजुर्गों को ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए अधिक समय मिल सकता है। परिवहन आयुक्त ने प्रशासनिक निर्णय का आश्वासन दिया। आयुक्त किंजल सिंह ने ड्राइविंग टेस्ट सेंटर और स्क्रैप सेंटर का निरीक्षण किया महिलाओं को परेशानी न हो इसके निर्देश दिए। उन्होंने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में परिवहन विभाग की स्टाल का भी दौरा किया।

जागरण संवाददाता, नोएडा। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए महिलाओं और बुजुर्गों को अतिरिक्त समय मिल सकता है। परिवहन आयुक्त की ओर से इस मामले में प्रशासनिक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। नवनियुक्त परिवहन आयुक्त पहली बार जिले में आईं तो ड्राइविंग टेस्ट समेत स्क्रैब सेंटर का निरीक्षण किया। ड्राइविंग टेस्ट में महिला और बुजुर्गों को आ रही समस्या के बारे में चर्चा की। स्क्रैब सेंटर में नियमों के पालन को देखकर संतुष्टि व्यक्त की।

बता दें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सेंटर पर सवा तीन मिनट में चार टेस्ट पास करने होते हैं। में महिला और बुजुर्ग कई बार समय कम होने के चलते या हड़बड़ाहट में टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का निरीक्षण किया।

सर्वर रूम में आटोमेटेड रूप से मिलने वाले रिजल्ट की जानकारी हासिल की। सेंटर में टेस्ट के लिए आने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने के लिए निर्देशित किया। केंद्र प्रभारी योगराज सिंह ने महिलाओं के साथ शालीनता से व्यवहार होने का विश्वास दिलाया।