नोएडा पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए सक्रिय, कानून व्यवस्था में हो रहा सुधार

गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए सक्रिय है जिसके परिणामस्वरूप अपराध दर में कमी आई है। पुलिस हर महीने औसतन 15 अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है और पिछले 20 महीनों में 274 अपराधियों को जिले से खदेड़ा गया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के लिए जिले में धारा 163 लागू की गई है जिसके तहत ड्रोन और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस हर महीने औसतन 15 अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के चलते अपराध दर में गिरावट आ रही है। जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। पिछले 20 महीनों में गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने जिले से 274 अपराधियों को खदेड़ा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के तीनों जोन- नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा- अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक नोएडा जोन में 55, सेंट्रल नोएडा जोन में 95 और ग्रेटर नोएडा जोन में 124 अपराधियों को जिले से खदेड़ा गया। सबसे ज्यादा अपराधियों को जिले से बाहर भेजा गया है।

जिले से बाहर रहने से अपराधियों को अपराध करने से रोका जा रहा है। इस दौरान अगर कोई अपराधी जिले में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जिले में धारा 163 लागू जस, नोएडा: अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिले में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।