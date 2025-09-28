नोएडा में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, शहर से लेकर गांव तक विभाग करेगा सैंपलिंग
ग्रेटर नोएडा में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग शहर से गांव तक सैंपलिंग करेगा। स्कूलों कालेजों और होटलों की कैंटीन में भी जांच की जाएगी। मेडिकल स्टोर्स पर भी बिना लाइसेंस वालों पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों को गंभीरता से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों और गुणवत्ता की अनदेखी करने वाले होटल व रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। अगले महीने दशहरा, धनतेरस और दिवाली का त्योहार है। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करें, इसके लिए जिला प्रशासन ने योजना बनाई है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमें शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अभियान चलाकर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों से नमूने एकत्र करेंगी। यदि एकत्र किए गए नमूने जांच में फेल पाए जाते हैं, तो आरोपी दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
टीमें स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों में कैंटीन का भी निरीक्षण और नमूने एकत्र करेंगी। होटलों और रेस्टोरेंट का विशेष निरीक्षण किया जाएगा। मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया जाएगा और बिना लाइसेंस के संचालित होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मंगलेश दुबे ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान को गंभीरता से चलाने के निर्देश दिए। बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश कुमार मिश्रा, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र द्विवेदी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
