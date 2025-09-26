Language
    नोएडा में आयोजित ट्रेड शो में पीएम मोदी के आगमन पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया

    By Arpit Tripathi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:45 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री के यूपीआइटीएस उद्घाटन कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिलाध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला के नेतृत्व में कार्यकर्ता किसानों के मुद्दों और वोट चोरी अभियान को लेकर एक्सपो मार्ट की ओर जा रहे थे जिन्हें पुलिस ने रोककर गिरफ्तार कर लिया। कई अन्य किसान और सपा नेता भी नजरबंद किए गए।

    प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेसियों को हिरासत में लिया

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यूपीआइटीएस के उद्घाटन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने पकड़ कर हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के वोट चोरी अभियान और स्थानीय किसानों के मुद्दों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन के लिए एक्सपो मार्ट जा रहे थे।

    कार्यकर्ता जेपी ग्रींस गोल चक्कर पर एकत्रित हुए वहां से नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम स्थल एक्सपो मार्ट के लिए निकले, अल्फा कामर्शियल बेल्ट गोलचक्कर पर पुलिस उपायुक्त शैव्या गोयल द्वारा कार्यकर्ताओं से वार्ता करके उन्हें मनाने का प्रयास किया गया।

    दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि यह ऐतिहासिक मौका है जब प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री दोनों शहर में मौजूद हैं और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पहुंचकर जनहित से जुड़े मुद्दों पर बात की जाएगी। पुलिस से वार्ता में सहमति न बनने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन ले जाया गया है।

    70 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, रिजवान चौधरी, निशा शर्मा, महाराज नागर, धर्म सिंह, अरुण भाटी आदि मौजूद रहे। प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम नागर व पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा पुलिस लाइन में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। उधर पुलिस ने विभिन्न किसान संगठन के नेताओं और सपा के नेताओं को उनके घरों में नजरबंद रखा।