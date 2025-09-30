Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन अक्टूबर को नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक आयोजित होगी, रखे जाएंगे 20 से अधिक प्रस्ताव

    By Kundan Tiwari Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार 3 अक्टूबर को नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में यूनिफाइड पॉलिसी में बदलाव जल बिल मीटर से लेने और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने जैसे 20 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट और जेवर हवाई अड्डे के लिए बजट पर भी चर्चा होगी। वाटर मीटर से शुल्क लेने का प्रस्ताव भी शामिल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तीन अक्टूबर को नोएडा प्राधिकरण की 219 वीं बोर्ड बैठक आयोजित होगी।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा प्राधिकरण के नवनियुक्त चेयरमैन दीपक कुमार पहली बार तीन अक्टूबर को नोएडा प्राधिकरण की 219 वीं बोर्ड बैठक अध्यक्षता करने जा रहे है। बैठक सुबह 11 बजे सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण बोर्ड रूम में होगी। इसमें यूनिफाइड पालिसी में आंशिक बदलाव, जल बिल मीटर से लेने जैसे 20 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को कार्यालय पर प्राधिकरण सीईओ विभागीय अधिकारियों बैठक लेंगे। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि अभी तक तैयार प्रस्तावों में कुछ मुख्य हैं। इनमें अमिताभ कांत समिति के अंतर्गत बिल्डरों की तरफ से जमा पैसा और फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री का ब्योरा रखा जाएगा।

    बकाया नहीं देने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई को लेकर मार्गदर्शन मांगा जाएगा। तीनों प्राधिकरण के काम में एकरूपता लाने के लिए बनी यूनिफाइड पालिसी में फिर से बदलाव किए जाएंगे। इसमें अलग-अलग विभागों की स्कीम के लिए कहीं आवंटन राशि 90 दिन में जमा करना तो किसी में 60 दिन में जमा करने का जिक्र है।

    इनके अलावा कुछ काम में यूनिफाइड पालिसी के अंतर्गत संशोधन किए जाने हैं। नोएडा में 300 टीडीपी क्षमता का एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इसमें बिजली, खाद और शोधित पानी मिलेगा। वाटर मीटर से शुल्क लिए जाने का प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा।

    जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए बजट जारी करने समेत अन्य प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखे जा सकते है। शहर में करीब ढाई साल से वाटर मीटर लगे हुए हैं लेकिन प्राधिकरण अभी यूनिट शुल्क तय नहीं कर सका है। यूनिट शुल्क तय करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।