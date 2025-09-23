Language
    मेडिकल डिवाइस पार्क में पहली इकाई का उद्घाटन, 12 नए प्लॉटों का हुआ आवंटन

    By Arvind Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:30 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क में पहली इकाई क्रिश बायोमेडिकल का उद्घाटन हुआ। यीडा ने 12 भूखंडों का आवंटन लॉटरी से किया। क्रिश बायोमेडिकल रक्त जांच उपकरण बनाएगी। कंपनी 6 करोड़ का निवेश करेगी और प्रतिमाह 2000 मशीनें बनाएगी। केंद्र सरकार ने एमडीपी के लिए 100 करोड़ का अनुदान दिया है।

    एमडीपी में भूखंडों के आवंटन लिए लॉटरी निकाली गई। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 28 में विकसित हो रहे प्रदेश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क में सोमवार को पहली इकाई क्रिश बायोमेडिकल का उद्घाटन हो गया। यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया।

    इस इकाई में रक्त जांच व उसे संरक्षित करने के उपकरण बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यीडा ने सोमवार को एमडीपी में 12 भूखंडों का लॉटरी से आवंटन किया। यीडा ने 21 भूखंड की योजना निकाली थी, लेकिन 2100 वर्गमीटर श्रेणी में कैंसर के लिए दो, रेडियोलाजी के लिए एक आवेदन ही मिला। 1000 वर्गमीटर श्रेणी में नौ आवंटन हुए।

    योजना में केवल 12 भूखंडों का आवंटन हुआ। एमडीपी में यीडा पहले ही 89 भूखंडों का आवंटन कर चुका है। यीडा ने क्रिश बायोमेडिकल कंपनी को वर्ष 2023 में एक हजार वर्गमीटर का भूखंड आवंटित किया गया था। इस इकाइई में काट्रीफ्यूज मशीन (रक्त से प्लाजमा को अलग करना), अल्ट्रा डीप फ्रिजर, जिनकी क्षमता -86 तापमान तक होगी, कोल्ड चेन इत्यादि के लिए फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर आदि का उत्पादन होगा।

    कंपनी ने छह करोड़ का निवेश किया है। कंपनी के संचालक शरद जैन ने बताया कि कंपनी प्रतिमाह दो हजार मशीनों का उत्पादन करेगी। वहीं एसीईओ नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में यीडा कार्यालय में सोमवार को एमडीपी के 12 भूखंडों के लिए लॉटरी निकाली गई। यीडा ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि 2100 वर्गमीटर श्रेणी में कैंसर के लिए आठ भूखंड में दो, रेडियोलाजी में एक आवेदन मिले थे।

    तीनों को भूखंड आवंटन कर दिया गया। कैंसर के छह भूखंड का अगली योजना में आवंटन किया जाएगा। एक हजार वर्गमीटर श्रेणी में नौ भूखंड आवंटित हुए। रेडियोलाजी में दो, एनेस्थीसिया चार व आइवीडी में तीन भूखंड का आवंटन हुआ। एनेस्थीसिया में दो व आइवीडी में एक भूखंड के लिए आवेदन न आने से इन्हें भी आगामी योजना में शामिल किया जाएगा।

    सेक्टर 28 में साढ़े तीन सौ एकड़ में विकसित हो रहे एमडीपी में केंद्र सरकार ने सौ करोड़ का अनुदान दिया है। जनवरी में एमडीपी का लोकार्पण संभावित है। इकाई के उद्घाटन के मौके पर यीडा ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, नंदकिशोर सुंदरीयाल व कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे।