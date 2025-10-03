पति के साथ सुलह करना पत्नी को पड़ा महंगा, गुस्साए प्रेमी ने कर दिया ये काम, परिवार में डर का माहौल
ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने अपने प्रेमी पर धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार उसने अपने पति के साथ सुलह कर ली थी जिससे नाराज होकर उसके पूर्व प्रेमी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने महिला के अश्लील वीडियो और तस्वीरें उसके रिश्तेदारों को भी भेजीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख थाना क्षेत्र की एक सोसाइटी में रहने वाली महिला को प्रेमी को छोड़कर पति के साथ रहना भारी पड़ गया। नाराज प्रेमी ने उसकी सहेली और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी।
महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में रहने वाली महिला ने बताया कि उसका अपने पति से झगड़ा हो गया था, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
विवाद के बाद से वह अलग रह रही थी। इसी बीच उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त हिमांशु रंजन निवासी झारखंड थाना जमशेदपुर गुरुद्वारा रोड से हुई। जनवरी 2025 में वे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में रहने लगे। दोनों के बीच सहमति से संबंध बने।
पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया। 27 अक्टूबर को उसका अपने पति से सुलह हो गया, जिसके बाद वह अपने पति के पास लौट आई।
पीड़िता का आरोप है कि अब हिमांशु उसे, उसकी बेटी और उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, अश्लील वीडियो और तस्वीरें उसके पति, भाई और अन्य करीबी रिश्तेदारों को भी भेजी गईं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।