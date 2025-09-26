Language
    नोएडा में महिला सिपाही के पति की पिटाई से घायल कामगार की मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस; जेल में आरोपी

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:30 AM (IST)

    नोएडा के मामूरा गांव में महिला सिपाही के पति द्वारा पीटे जाने से घायल हुए एक कामगार की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है जो पहले से ही जेल में है। पीड़ित सत्यदेव रुपयों के लेनदेन के विवाद में गंभीर रूप से घायल हो गया था और दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था।

    महिला सिपाही के पति की पिटाई से घायल कामगार की मौत

    जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज तीन थाना क्षेत्र के मामूरा गांव में आठ सितंबर को महिला सिपाही के पति की पिटाई से घायल हुए कामगार की उपचार के दौरान मौत हो गई। सिर में चोट लगने से कामगार का करीब 15 दिन से दिल्ली के अस्पताल में उपचार चल रहा था।

    उधर, फेज तीन थाना पुलिस ने घटना के बाद स्वजन की शिकायत पर गैर इरादातन हत्या और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। आरोपित पहले से ही जेल में बंद है। बता दें कि आरोपित की पत्नी सेक्टर 39 थाने में महिला सिपाही है।

    जिला शाहजहांपुर के दियोरनिया गांव के रहने वाले रामदेव तिवारी का भाई सत्यदेव पिलम्बर काम करता था। पिछले काफी समय से ठेकेदार राजकुमार के साथ काम कर रहा था। आठ सितंबर को सत्यदेव और राजकुमार मामूरा गांव में थे।

    इसी दौरान वहां पर सेक्टर 39 में रहने वाला सचिन यादव आया। राजकुमार से रुपयों के लेनदेन को लेकर कहासुनी करने लगा। इसका विरोध करने पर सचिन सत्यदेव से भी अभद्रता करने लगा। विवाद बढ़ने पर सचिन ने गुस्से में आकर सत्यदेव से मारपीट करनी शुरू कर दी।

    वहां पड़े डंडे से सत्यदेव के सिर पर कई बार मारा। काफी देर तक पीटने पर सत्यदेव बहोश हो गया था। सत्यदेव के सिर व मुंह से खून निकलने लगा। उसके बाद सचिन धमकी देता हुआ मौके से भाग गया था। राजकुमार और स्थानीय लोगों ने सत्यदेव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां से सत्यदेव को घायलावस्था में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया था।

    स्वजन के मुताबिक सत्यदेव के सिर में चोट लगी थी और वह कोमा में था। उसका वेंटिलेटर पर उपचार चल रहा था। थाना प्रभारी ध्रुवभूषण दूबे ने बताया कि स्वजन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया गया है।