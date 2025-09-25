Language
    Noida News: जेपी विशटाउन में दो कंपनियों के बीच फंसा बिजली बिल का पेंच, कनेक्शन काटने का नोटिस

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:50 AM (IST)

    नोएडा के जेपी विशटाउन में बिजली बिल भुगतान को लेकर जेएएल और जेआइएल के बीच विवाद हो गया है। जेएएल ने निवासियों से बिल लिया लेकिन जेआइएल को भुगतान नहीं किया जिसके कारण बिजली कटौती हो रही है। जेआइएल ने 15 दिन में भुगतान न होने पर आपूर्ति बाधित करने की चेतावनी दी है। 8000 से अधिक परिवार प्रभावित हैं और पानी की समस्या भी बनी हुई है।

    दो कंपनियों के बीच फंसा बिजली बिल का पेच, 15 दिन में कनेक्शन काटने का नोटिस

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-128 स्थित जेपी विशटाउन में दो कंपनियों के बीच में बिजली बिल मा मामला फंस गया है। सोसायटी में कई-कई घंटों के लिए बिजली काटी जा रही है। जेएएल (जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड) ने सोसायटी निवासियों से बिजली का बिल तो ले लिया, लेकिन बिजली बेचने वाली कंपनी जेआइएल (जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड) को भुगतान नहीं किया।

    जेआइएल ने इंटरिम रिजाल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी), एओए और निवासियों को पत्र जारी कर कहा है कि 15 दिन में भुगतान न करने पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी।

    बता दें जेपी विशटाउन की जेएएल की कंपनी के अंतर्गत कैलिप्सो कोट, इंपीरियल कोर्ट, पवेलियन हाइट्स, पवेलियन कोर्ट, अगस्ता इंपीरियल, इंपीरियल आर्केड, नाइट कोर्ट, किग्सटन पार्क और विला में 8000 से अधिक परिवार रहते हैं।

    जेएएल बिजली बिल निवासियों से लेकर जेआइएल को भुगतान करता है। भुगतान नहीं किया है। निवासी पुनीत ने बताया कि भुगतान नहीं करने पर जेआइएल के आइआरपी ने आपूर्ति बंद करने का नोटिस दिया है।

    अप्रैल माह से यह बिजली बिल जमा नहीं किया गया है। जेएएल की अलग-अलग परियोजनाओं में 32 हजार से अधिक लोग रहते हैं। सोसायटी में पानी की परेशानी भी बनी हुई है। बाेरवेल से हो रही आपूर्ति आए दिन प्रभावित होती है।

    बुधवार को कुछ परेशानी के चलते पानी आपूर्ति प्रभावित होने की ईमेल फैसिलिटी की ओर से जारी की गई। बुधवार की सुबह पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई। लिफ्ट और जरूरी सुविधाओं के रखरखाव के नाम पर हर फ्लैट मालिक से 1000 रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही है।