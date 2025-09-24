नोएडा में इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए बोली लगाने की तारीख तय, 37 भूखंडों के लिए प्राधिकरण को मिले 528 आवेदन
यमुना प्राधिकरण 26 सितंबर को औद्योगिक भूखंडों के लिए बोली लगाएगा। आठ हजार वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए 528 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 408 सही पाए गए। प्राधिकरण को आवेदनों पर 52 आपत्तियां मिली हैं जिनका निस्तारण किया जाना बाकी है। अंतिम रूप से ई-नीलामी में शामिल होने वाले आवेदकों की संख्या आपत्तियों के निस्तारण के बाद तय होगी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक भूखंडों के लिए 26 सितंबर को बोली लगेगी। प्राधिकरण को आठ हजार वर्गमीटर तक के भूखंड की श्रेणी में 528 आवेदन मिले थे।
जांच के बाद 408 आवेदन सही मिले। प्राधिकरण की ओर से आवेदनों पर मांगी गई आपत्ति में अभी 52 की जांच होना शेष है। इसके बाद भूखंड आवंटन के लिए बोली लगाई जाएगी।
यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए भूखंड योजना निकाली थी। इसके तहत आठ हजार वर्गमीटर के 37 भूखंडों का आवंटन होना है।
प्राधिकरण की पाॅलिसी के अनुसार आठ हजार वर्गमीटर तक के भूखंडों का आवंटन बोली के आधार पर करने का नियम है।
योजना में 37 भूखंडों के सापेक्ष प्राधिकरण को 528 आवेदन मिले हैं। जांच के बाद 408 आवेदन ई नीलामी से शामिल होने योग्य पाए गए हैं।
प्राधिकरण ने आवेदकों से दावे व आपत्ति आमंत्रित की थी। ईमेल से मिले 52 आपत्ति का अभी निस्तारण नहीं हो पाया है।
एसीईओ नगेंद्र प्रताप का कहना है कि ईमेल से आवेदनों पर मिली आपत्ति का निस्तारण करने के बाद अंतिम रूप से ई नीलामी से शामिल होने वाले आवेदनों की संख्या तय होगी। आवेदकों को 26 सितंबर को ई नीलामी से शामिल होने का मौका मिलेगा।
