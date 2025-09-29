Noida Traffic Diversion: 2 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के लिए रूट डायवर्जन, इन मार्गों पर यात्रा करने वाले चेक कर लें रास्ता

जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर यातायात पुलिस ने 2 अक्टूबर को होने वाले मूर्ति विसर्जन समारोह के लिए मार्ग परिवर्तन योजना लागू की है। उन्होंने लोगों से घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर सतर्कता बरतने का आग्रह किया है।

डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीण रंजन ने बताया कि 2 अक्टूबर को श्रद्धालु जिले के विभिन्न घाटों, जैसे यमुना नदी कालिंदी मार्ग, हरनंदी नदी कुलेशरा और हरनंदी नदी किसान चौक पर मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचेंगे। गुरुवार सुबह 9 बजे से विसर्जन पूर्ण होने तक मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा।

मूर्ति विसर्जन के दौरान यातायात को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए निम्नलिखित मार्गों पर यातायात परिवर्तन लागू रहेगा। चिकित्सा और अग्निशमन वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। कार्यक्रम के दौरान मार्ग पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे।

1. कालिंदी बॉर्डर होते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को चरखा गोलचक्कर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर मोड़ दिया जाएगा। ये वाहन डीएनडी और चिल्ला होते हुए आगे बढ़ेंगे।

2. सेक्टर 37 से कालिंदी बॉर्डर की ओर जाने वाले ट्रैफ़िक को महामाया फ्लाईओवर होते हुए दलित प्रेरणा स्थल की ओर डायवर्ट किया जाएगा। ट्रैफ़िक को डीएनडी और चिल्ला होते हुए डायवर्ट किया जाएगा।

3. सूरजपुर से कुलेशरा की ओर जाने वाले ट्रैफ़िक को कच्ची सड़क तिराहा से चौगानपुर गोलचक्कर की ओर डायवर्ट किया जाएगा। ट्रैफ़िक बिसरख गोलचक्कर से होकर जाएगा।

4. फ़ेज़ 2 से हरनंदी नदी की ओर जाने वाले ट्रैफ़िक को फ़ेज़ 2 से ककराला की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यह ट्रैफ़िक सोरखा और बिसरख होते हुए जाएगा।

5. किसान चौक से पर्थला की ओर जाने वाले ट्रैफ़िक को किसान चौक से बिसरख की ओर डायवर्ट किया जाएगा। ट्रैफ़िक बिसरख और सोरखा होते हुए जाएगा।

6. पर्थला से किसान चौक की ओर जाने वाले ट्रैफ़िक को पर्थला गोलचक्कर से सोरखा की ओर डायवर्ट किया जाएगा और सोरखा और बिसरख होते हुए जाएगा।

ट्रैफ़िक हेल्पलाइन पर कॉल करें

डीसीपी ट्रैफ़िक ने बताया कि रूट डायवर्जन के दौरान ट्रैफ़िक संबंधी किसी भी समस्या की सूचना हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर दी जा सकती है। जन शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाएगा। उन्होंने लोगों से असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया।