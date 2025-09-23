यमुना में बाढ़ से हेरिटेज सिटी परियोजना बाधित, YEIDA ने सर्वेक्षण के लिए नियुक्त की एजेंसी

यमुना नदी में आई बाढ़ के कारण मथुरा में यमुना प्राधिकरण की हेरिटेज सिटी परियोजना में बाधा आ गई है। बाढ़ का पानी प्रस्तावित क्षेत्र तक पहुंच गया है। यीडा ने पुन सर्वेक्षण के लिए एक एजेंसी नियुक्त की है और पीपीपी मॉडल के बजाय स्वतंत्र रूप से विकास पर विचार कर रहा है। परियोजना में आध्यात्मिक केंद्र संग्रहालय और होटल जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मथुरा जिले में यमुना प्राधिकरण की हेरिटेज सिटी परियोजना में अड़चन आ गई है। भारी मानसूनी बारिश के कारण यमुना नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी प्रस्तावित हेरिटेज सिटी क्षेत्र तक पहुँच गया है।

भविष्य में बाढ़ शहर के लिए गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर सकती है। यीडा ने हेरिटेज सिटी क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण करने के लिए सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है। यह एजेंसी मानसून के दौरान यमुना नदी में आने वाली बाढ़ और प्रस्तावित हेरिटेज सिटी पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगी और सुझाव देगी। प्राधिकरण हेरिटेज सिटी को पीपीपी मॉडल के बजाय स्वतंत्र रूप से विकसित करने पर भी विचार कर रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹925 करोड़ है।

मास्टर प्लान चरण 2 में शामिल मथुरा जिले में हेरिटेज सिटी, यीडा की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। काफी प्रयास के बाद, यीडा ने हेरिटेज सिटी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएच 44 को यमुना एक्सप्रेसवे के 101 किलोमीटर के बिंदु से जोड़ने वाली 15.3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर रहा है।

हेरिटेज सिटी इस सड़क के लगभग सात किलोमीटर लंबे दोनों किनारों पर 753 एकड़ ज़मीन पर विकसित की जाएगी। इस मार्ग से एक सड़क ब्रज विकास परिषद द्वारा यमुना नदी पर बनाए जा रहे एक झूला पुल से जुड़ेगी। यह मार्ग बांके बिहारी मंदिर तक सीधी पहुँच प्रदान करेगा।

YEIDA हेरिटेज सिटी को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। हालाँकि, इस साल यमुना नदी में आई बाढ़ ने हेरिटेज सिटी परियोजना को आकार लेने से पहले ही रोक दिया है। YEIDA के अधिकारियों का कहना है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद परियोजना पर काम आगे बढ़ेगा। हेरिटेज सिटी के लिए यमुना नदी पर बाँध बनाना जोखिम भरा है। इससे वृंदावन क्षेत्र में बाढ़ का खतरा काफी बढ़ सकता है।