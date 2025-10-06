नोएडा में एकमूर्ति पर छठ पर बनेगा एक और घाट, व्रतियों की बढ़ती संख्या पर लिया गया फैसला

ग्रेटर नोएडा में नेफोवा फाउंडेशन और पूर्वांचल एकता मंच ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर एक बैठक की। हर साल व्रतियों की संख्या बढ़ने के कारण घाट के पास एक नया घाट बनाने का निर्णय लिया गया। 25 अक्टूबर से छठ महापर्व शुरू होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे जिसमें प्रसिद्ध गायक और कलाकार भाग लेंगे।

जागरण संवाददाता, नोएडा। नेफोवा फाउंडेशन और पूर्वांचल एकता मंच के वालंटियर्स ने रविवार आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए एकमूर्ति स्थित छठ घाट पर बैठक आयोजित की। घाट पर प्रति वर्ष व्रतियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्तमान घाट के पास नए घाट का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। व्रतियों और उनके साथ आने वाले लोगों को अर्घ्य देने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

