नोएडा में एकमूर्ति पर छठ पर बनेगा एक और घाट, व्रतियों की बढ़ती संख्या पर लिया गया फैसला
ग्रेटर नोएडा में नेफोवा फाउंडेशन और पूर्वांचल एकता मंच ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर एक बैठक की। हर साल व्रतियों की संख्या बढ़ने के कारण घाट के पास एक नया घाट बनाने का निर्णय लिया गया। 25 अक्टूबर से छठ महापर्व शुरू होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे जिसमें प्रसिद्ध गायक और कलाकार भाग लेंगे।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नेफोवा फाउंडेशन और पूर्वांचल एकता मंच के वालंटियर्स ने रविवार आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए एकमूर्ति स्थित छठ घाट पर बैठक आयोजित की।
घाट पर प्रति वर्ष व्रतियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्तमान घाट के पास नए घाट का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। व्रतियों और उनके साथ आने वाले लोगों को अर्घ्य देने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
नेफोवा टीम और पूर्वांचल एकता मंच से दीपांकर कुमार ने बताया कि 25 अक्टूबर को ''''नहाय खाय'''' से छठ महापर्व की शुरूआत होगी। इसी दिन संध्याकाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत सुप्रसिद्ध गायिका स्वाती मिश्रा अपनी प्रस्तुति देंगी।
दूसरे दिन प्रसिद्ध गायक धीरज कांत घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को व्रतियों द्वारा अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में आसपास की सोसायटियों के प्रसिद्ध कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।
28 अक्टूबर की सुबह उदयगामी सूर्य को अर्ध्य देते हुए सूर्य भगवान की आराधना की जाएगी तथा इसी के साथ महापर्व छठ की समाप्ति होगी। प्राधिकरण, प्रशासन और वालंटियर्स मिलकर इस महापर्व की तैयारियों में जुटे हैं।
