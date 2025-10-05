Special Trains: दिवाली और छठ पूजा से पहले चलाई गईं स्पेशल ट्रेनें, गाजियाबाद के यात्रियों को मिली बड़ी राहत

दिवाली और छठ पूजा के लिए विशेष ट्रेनें शुरू होने से गाजियाबाद के यात्रियों को राहत मिली है। इनमें से दो ट्रेनें गाजियाबाद में रुकेंगी। मऊ दिल्ली और अंबाला के बीच चलने वाली स्पेशल एक्सप्रेस और जबलपुर से आनंद विहार के बीच चलने वाली जबलपुर एक्सप्रेस गाजियाबाद में हॉल्ट करेंगी। सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी कड़ी निगरानी रखेंगी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर त्योहार विशेष ट्रेन चलाए जाने पर यात्रियों को राहत मिली है। दिल्ली डिवीजन से एक दर्जन से अधिक ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन इनमें दो ट्रेनों का स्टापेज गाजियाबाद में है। इससे गाजियाबाद के यात्रियों को राहत मिली है।

त्योहार विशेष एक्सप्रेस ट्रेन मऊ, दिल्ली और अंबाला के बीच चलेगी। गाजियाबाद में इस ट्रेन का ठहराव है। यह मऊ जंक्शन से प्रत्येक बृहस्पतिवार को दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। इसी तरह अंबाला छावनी जंक्शन से प्रत्येक शुक्रवार को तीन अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगी।

जबलपुर स्पेशल जबलपुर त्योहार विशेष एक्सप्रेस जबलपुर से आनंद विहार के बीच चलेगी। गाजियाबाद में इसका ठहराव है। जबलपुर से यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को 29 सितंबर से तीन नवंबर तक चलेगी। इसी तरह आनंद विहार से प्रत्येक मंगलवार को 30 सितंबर से चार नवंबर तक चलेगी। त्योहार विशेष ट्रेनों को खुद आरपीएफ और जीआरपी थाना प्रभारी गाजियाबाद से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना कराएंगे। जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

वहीं त्योहार पर श्रम शक्ति ट्रेन का गाजियाबाद में स्टापेज नहीं होने से यात्रियों को निराशा हाथ लगी है। इस ट्रेन में गाजियाबाद और नोएडा के यात्रियों की संख्या अधिक होती है। लंबे समय गाजियाबाद के लोग इस ट्रेन के गाजियाबाद में ठहराव की मांग कर रहे हैं। लोग स्थानीय सांसद से भी इस मुद्दे पर अपना मांग पत्र सौंप चुके हैं।

प्लेटफार्म पर बांधी जाएगी रस्सी त्योहार पर यात्रियों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। प्लेटफार्म पर आरपीएफ द्वारा रस्सी बांधी जाएगी। जिससे लोग ट्रेन आने पर रस्सी से आगे बढ़कर खड़े न हो सके। यह रस्सी स्टेशन तक आने वाले रास्ते पर भी बांधी जाएगी। जिससे आने-जाने वाले यात्रियों की कतार को अगल-अगल किया जा सके।