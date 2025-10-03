Language
    नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक आज, 37 एजेंडों पर होगी चर्चा

    By Kundan Tiwari Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:37 AM (IST)

    नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक आज सुबह 11 बजे होगी जिसकी अध्यक्षता दीपक कुमार करेंगे। इस बैठक में वित्त ग्रुप हाउसिंग वाणिज्यिक औद्योगिक और स्पोर्ट्स सिटी समेत 37 एजेंडों पर विचार किया जाएगा। मुख्य विषयों में हवाई अड्डे के लिए आवंटित धनराशि बिल्डरों द्वारा जमा राशि और औद्योगिक भूमि का हस्तांतरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की स्थापना पर भी चर्चा की जाएगी।

    नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नोएडा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 6 स्थित मुख्य प्रशासनिक भवन में शुक्रवार सुबह 11 बजे 219वीं बोर्ड बैठक होगी। बैठक में 37 एजेंडे शामिल किए गए हैं।

    इनमें वित्त विभाग के तीन, ग्रुप हाउसिंग के चार, संस्थागत के सात, वाणिज्यिक के दो, औद्योगिक के दो, स्पोर्ट्स सिटी का एक, कार्मिक के तीन व कंप्यूटर सेल का एक, जलकल विभाग के दो व जनस्वास्थ्य विभाग का एक, नियोजन के तीन, औद्योगिक व वाणिज्यिक विभाग की ओर से एकीकृत नीति में तीन संशोधन शामिल हैं।

    प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के बाद कार्यवृत्त शासन को भेजा जाएगा। बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों को शामिल करने से पहले प्राधिकरण सीईओ ने समीक्षा बैठक भी की।

    बैठक की शुरुआत 218वीं बैठक में लिए गए निर्णयों से होगी। इसके बाद वित्त विभाग के एजेंडों पर चर्चा होगी। 2024-25 में होने वाले व्यय का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि पर शेयरधारिता के संबंध में चर्चा की जाएगी।

    समूह आवास क्षेत्र में, अमिताभ कांत की सिफारिश के तहत बिल्डरों ने क्या किया, उन्होंने कितनी धनराशि जमा की, जमा न करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई और 21 दिसंबर के सरकारी आदेश के तहत सेक्टर 100 और क्लाउड 9 को क्या लाभ दिए गए, इस पर चर्चा होगी।

    आवासीय भूखंडों में, यदि अधिकतम 12 वर्ष के सशुल्क विस्तार के बाद भवन का निर्माण नहीं होता है, तो 12 वर्ष बाद आवंटन दर पर 10% की दर से सशुल्क विस्तार दिया जाएगा। इसके बाद, संस्थागत क्षेत्र में, सेक्टर 143 में 4,000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।

    यह आवंटन एक पुलिस थाने के लिए किया जाएगा। महाविद्यालय, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और नर्सिंग होम योजना के ब्रोशर पर चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मंदिर निर्माण हेतु सनातन धर्म सेवा समिति को भूमि आवंटन पर भी चर्चा की जाएगी।

    वाणिज्यिक क्षेत्र में, सेक्टर 25ए और 32 में धारा 41(3) के तहत पारित आदेशों की समीक्षा की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में, पराग डेयरी नोएडा प्लांट के दूसरे चरण की लगभग 46,000 वर्ग मीटर भूमि को राफे कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित करने पर चर्चा होगी।

    यह वही कंपनी है जिसके ड्रोन का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था। स्पोर्ट्स सिटी एससीसी-01 के सेक्टर 78 और 79 तथा एससी-02 के सेक्टर 150 और 152 में आवंटित भूमि के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे।

    नोएडा में, योजना से लेकर कार्य आवंटन और व्यय तक, संपूर्ण वित्तीय लेखा-जोखा चाणक्य ऐप के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। 300 टीडीपी क्षमता वाला एक एकीकृत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया जाना है। इस पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, एकीकृत नीति में आंशिक परिवर्तन भी किए जाएँगे।